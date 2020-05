Delitos siguen a la baja… homicidio sigue siendo el gran pendiente: AMLO

Varias cifras alegres dio a conocer el Gobierno Federal al afirmar que se han reducido diversos delitos en el país como robo de vehículos, huachicol, secuestros y feminicidio aunque el presidente Andrés Manuel López obrador afirmó que la única preocupación de su gobierno son los datos en materia de homicidios, pero enfatizó, “se va a lograr.”

“No hemos podido tener Irina disminución importante ha sido en homicidios perro STPS seguro que se va a lograr, se puede decir que en todos los demás delitos hay cifra negra y sí, en todos los demás delitos hay cifra negra menos en homicidio y Robo de vehículo y así estamos en Robo a vehículo 44% menos desde que llegamos, vean delitos federales 2017, 73 mil y 37 mil, desde que llegamos 42% menos”.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo reveló que la cifra de homicidios tuvo una ligera tendencia a la baja, con 2 mil 950 casos en abril Guanajuato lidera la lista con mil 534 homicidios.

“Este mes son dos mil 950, bueno en términos mediáticos se ha hablado mucho que el mes pasado fue el más alto, no el más alto fue julio de 2018, Guanajuato con la mayor incidencia, hay resultados por ejemplo Baja Sur, Yucatán, Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Durango, Queretaro, Coahuila que históricamente tuvo números muy altos ahí está es de los más bajos, San Luis Potosí, Tabasco, Sinaloa, Tamaulipas que históricamente estaba en los primeros lugares”.

En materia de robo en sus diferentes modalidades, la cifra correspondiente al mes de abril de 2020 es inferior en 42.64% respecto a diciembre de 2018 e inferior en 33.29% respecto a marzo 2020. Otro gran logro que destacó el titular de seguridad fue el combate al huachicol que significó un ahorro de 84 mil millones de pesos.

“Iniciamos la administración, el promedio de 2018 de Robo de combustibles era 80 mil barriles diarios y hoy estamos en el mes de abril con un promedio de 5 mil barriles pero ya les quiero informar a ustedes que tenemos días incluso en donde hemos logrado reducir a dos mil barriles diarios”.

En la mañanera no faltó el cuestionamiento sobre feminicidios donde se indicó que se registraron 70 en el mes de abril teniendo una disminución, en tanto el Primer Mandatario enfatizó, es un tema que tiene atención diaria, a pesar de lo que digan los adversarios.

“No hay ningún problema de conciencia y también vamos a respetar siempre a quienes nos cuestionan e derecho a disentir se va a seguir respetando pero la verdad no cesan las descalificaciones con este tema y otros entonces qué puedo decir que vamos a seguir como todos los días garantizando La Paz y tranquilidad y protegiendo a los mexicanos, hombres y mujeres y que no podemos permitir crímenes de odio y que está en. Y estes agenda reducir todos los delitos que se cometen”.

la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, aseguró que se tiene una red interinstitucional para dar una respuesta a las mujeres que sufren violencia en hogares, trabajo y transporte e indicó que se dará un informe detallado el próximo 26 de mayo.

El Jefe del Ejecutivo Federal nuevamente reprochó que diversos medios de comunicación mantienen la crítica en este otros temas, e incluso se fue contra columnistas que aseguró, tienen percepciones muy distintas a los ciudadanos.

“Cuando se cumplió con lo que establece la Constitución que se emitiera un decreto estableciendo la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública se desata el cuestionamiento todos los medios bueno no todos pero mandé hacer un análisis no me costó mucho, de la opinión de los columnistaS, 95% en contra poco después hace unos días, salió una encuesta del Reforma, telefónica, 70 de acuerdo, son como dos mundos”.

Incluso insistió, se ha mantenido una campaña con uso de medios internacionales.

“Ahorita hay una campaña hasta en los periódicos más famosos de extranjero que vamos a estitizar, no lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la CFE, influyentismo, corrupción, sobre precios de todo y se está ordenando y aunque sea toda la prensa mundial, boletines y en parte de la prensa nacional, no vamos a permitir la corrupción”.

Y afirmó, pronto se hará un análisis del uso de bots que indica, son utilizados por la oposición.