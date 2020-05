AMLO en desacuerdo con iniciativa para verificar patrimonio de mexicanos

Para combatir la desigualdad lo que se necesita es combatir la corrupción no revisar su patrimonio, fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a la iniciativa de Morena, para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía pueda verificar el patrimonio de los ciudadanos.

En su mañanera el Primer Mandatario indicó que los bienes se tienen que mantener en privado ya sea de empresarios y de todos los mexicanos.

“Bueno no creo que sea correcto, se tiene que tener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y todos los mexicanos, la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios por eso no considero conveniente esa propuesta”.

Recordó que lo único público son los bienes de los funcionarios públicos por lo que enfatizó, debe haber atención en combatir la corrupción para acabar con la desigualdad.

“La corrupción es la causa principal de l desigualdad económica y social si no hay corrupción no habrá esa acumulación cuantiosa de recursos en pocas manos mientras la mayoría carece de lo más indispensable pero no es dando a conocer o exigiendo que la personas estén obligadas a decir cuanto tiene eso no lo veo adecuado y también lo otro que se debe buscar una sociedad más Justina e igualitaria”.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Federal pidió que no haya "derroche, consumismo, por lo que se debe bajarle a las extravagancias para que México sea ejemplo de austeridad, sobriedad y no de consumismo.