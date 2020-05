Empresas deberán cumplir protocolo de 78 puntos para retomar actividades

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo explicó el modelo para el regreso de las industrias automotriz, construcción y minería, que se llevará a cabo a partir del primero de junio.

Durante la mañanera advirtió que las empresas deberán cumplir con un protocolo de 78 puntos a la palabra.

“Temas tan básicos y elementales como el famoso estornudo de etiqueta, con capacitaciones, capacitación que debe llevar a cabo el personal y desde luego los directivos con el uso de equipos de protección personal, con temas administrativos como horarios escalonados, trabajo a distancia y desde casa, temas de ingeniería, barreras físicas, señalizaciones, instalación de filtros donde se toma la temperatura, lavado de manos, en fin, sistemas de gestión, gestión que pueda servir para identificar al personal que pudiera estar contagiado”.

Explico que en 72 horas se válida e informa a la industria si su respuesta es válida, insuficiente o denegada. ndicó que habrá un consejo que hará revisiones aleatorias que podrían terminar en la clausura, si las empresas no brindan seguridad para evitar contagios entre sus empleados.

“Está integrado por cuatro especialistas, encabezados por el doctor Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social, epidemiólogo, investigador nivel tres del Sistema Nacional de Investigadores; la maestra Elodina Guerra, directora general de Industria Pesada y Alta Tecnología, ella es maestra en economía y la primer mujer que tuvo el reconocimiento de excelencia profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León; el licenciado Alejandro Salafranca, de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, etnógrafo de la ENA; y el doctor Ricardo Cortés Alcalá, por parte de Salud, director general de Promoción a la Salud”.

Por cierto que previamente la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que el número de empresas con actividades no esenciales que insisten en seguir operando pese a la pandemia del Coronavirus subió de 5 a 6 por ciento.

“Seis por ciento insiste en negarse a cerrar los centros de trabajo, aquí se incrementó uno por ciento no es un incremento muy alto pero sí es un mensaje para que no se relajen las medidas y se cumplan, esa es dentro de las determinaciones de la Secretaría de Salud, y ahora dónde están esos sectores tiendas departamentales, comercio de productos no escenciales, venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos para uso particular”.

Destacó que 42 por ciento de éstas están en municipios con mayor nivel de contagios.