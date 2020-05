Confirma AMLO cooperación con EU por narcotúnel en Tijuana

Será en positivo respuesta de investigación de Estados Unidos sobre nota diplomática de operativo Rápido y Furioso: Ebrard

Existe trabajo conjunto con Estados Unidos para evitar el traslado de drogas de Mexico a esa nación afirmó el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador quien este martes confirmó el hallazgo de un nacotúnel en Tijuana, Baja California.

Luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump denunció la existencia de narcotuneles en la frontera con nuestro país, el Primer Mandatario reconoció que la existencia de estos túneles es una verdad irrefutable.

“Se descubrió un túnel en Tijuana hacia San Diego, lo que mencionó el presidente Trump es cierto y hay cooperación entre los dos gobiernos para evitar que se siga transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera. Y con toda la vigilancia que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, sí se está evitando el traslado de droga a Estados Unidos y ese hecho es una prueba de que se está actuando“.

Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard, dijo que se espera que en los próximos días el gobierno de Washington dé respuesta satisfactoria a la nota diplomática que nuestro país envió a fin de que se esclarezca el operativo Rápido y Furioso y quiénes participaron en el mismo.

“Y seguramente va a haber una respuesta, ya nos la adelantaron, de cooperación con México en esta indagatoria... Una buena parte está desclasificado. Entonces, se preguntará ¿qué es lo que están ustedes preguntando? Datos sobre armas específicas, seguimiento respecto a armas, no recuperadas en México, pero que son parte de este operativo y los testimonios posteriores a la investigación que se llevó a cabo en 2012 y que fue publicada por el Congreso de los Estados Unidos, así como toda aquella información que obre en poder de las autoridades en Estados Unidos que pueda contribuir a esclarecer los hechos a los que hago referencia. Eso es lo que se ha solicitado. En Estados Unidos hay una serie de normas, igual que las hay México, que harían muy difícil la desaparición de documentos oficiales y no suponemos que el gobierno de Estados Unidos tenga en este momento interés de hacer algo así”

Por otra parte desde Palacio Nacional el Jefe del Ejecutivo Federal negó categóricamente que su gobierno haya otorgado siete permisos para la explotación de gas a través de la técnica del fracking y señaló que mandará a investigar estos supuestos contratos otorgados en 2019 como publicó un diario de circulación nacional.

“No es cierto y lo voy a investigar, dijimos no al fracking, no a la explotación minera a diestra y siniestra, no hemos entregado ninguna concesión para la minería entre otras cosas porque hay millones de hectáreas concesionadas de periodo neoliberal que ni siquiera se están explotando , sino que les entregaron las concesiones y utilizaron los títulos de concesión para la especulación financiera”.

Añadió que a la par del fracking, su gobierno no permitirá bajo ninguna modalidad los alimentos transgénicos en nuestro país.