Empresarios del sector eléctrico están en su derecho de ampararse: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio respuesta al Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones patronales que cuestionan el decreto que limita la participación de sector privado en la industria eléctrica y a la advertencia de que estos particulares recurrirán a todas las instancias legales para echar a tras esa decisión de su gobierno.

López Obrador respondió que están en su derecho de actuar legalmente, pero su gobierno también defenderá con la ley en la mano los intereses de la CFE que benefician a la gente y no solo a los empresarios y sus negocios sucios.

Sostuvo que los industriales de ese sector deberían incluso, ofrecer una disculpa porque se excedieron en su afán de apoderarse de todo el mercado eléctrico y además conspiraban contra el gobierno para acanbra con la CFE y Pemex. Además, dijo, deben entender que no es gerente de una empresa, sino el Presidente de Mèxico y debe gobernar en favor de todos no solo los de arriba.

“Se habían apoderado del sector energético y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la CFE y hay constancia de lo que estoy diciendo. Entonces, están en todo su derecho de acudir a los tribunales como también nosotros tenemos el derecho de hacerlo, en el marco de la legalidad vigente y en defensa de los intereses de los mexicanos. Y la verdad me sorprende que algunos empresarios mexicanos defiendan ese régimen de corrupción”.

Se lanzó fuerte contra el sector empresarial, dijo que antes venían empresas extranjeras a saquear al paìs, y durante el régimen neoliberal lo hicieron más que en los tres siglos de colonización, pues hicieron lo que les dio la gana con nuestro país, al que consideraban territorio de conquista, pues se les dieron concesiones para producir energía limpia, pero mediante contratos sucios o leoninos, además nunca bajaron las tarifas como prometieron.

“Qué fue lo que hicieron?, les dijeron vamos a dar facilidades a los que produzcan energías renovables, energías limpias, pero en algunos casos negocios sucios y se dejó de lado a la CFE y el trato preferencial se les dio solo a los particulares. Y si nosotros estamos garantizando que no aumente el precio de la energía eléctrica, no puede ser que nosotros hagamos un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada”.

De hecho, dijo que hay una campaña de desprestigio contra su gobierno, por parte de esos empresarios inconformes que no solo utilizan a los medios nacionales para atacar a su gobierno sino a periódicos internacionales muy famosos como el Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Financial Times, El País.

Es más, consideró que debe haber una revisión profunda sobre el papel de los medios de información sobre todo “para imprimirles ética”.

López Obrador, aseguró no tener una confrontación con la prensa, y que solo responde o aclara notas de varios medios que lo atacan. Sin embrago, arremetió nuevamente contra el periódico Reforma que publicó “como un escándalo” una iniciativa del Conacyt que proponía a sus investigadores donar parte de sus ingresos a la lucha contra la epidemia, pero esa propuesta ya fue retirada, pues en su gobierno “lo que se da, no se quita”.

“Les mandaron un correo, diciéndoles que los que quisieran aportar lo hicieran, sus becas de un mes, dos o tres meses para una fundación de salud, era una iniciativa de buena fe del Conacyt, entonces hablamos con al directpra del Conacyt para pedirle que retirara esa convocatoria. Lo que se da, no se quita dirían”.