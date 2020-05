Empresarios tendrán toda la confianza para reiniciar actividades: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que son 324 municipios de todo el país los que reiniciarán actividades a partir de este lunes 18 de mayo.

“Vamos a iniciar con mucho cuidado. Lo más importante, siempre lo he dicho, es proteger la vida”, afirmó el mandatario en un mensaje video grabado desde los pasillos de Palacio Nacional.

Luego de presentar y explicar un mural de Diego Rivera en la Residencia Oficial de Presidencia de la República, López Obrador agradeció al pueblo de México por el esfuerzo en ‘atemperar’ el problema de la pandemia del coronavirus.

A través de un video difundido en sus redes sociales, López Obrador señaló que, del total de los municipios del país, que son 2 mil 463, un poco más de mil tienen personas con contagio y cerca de mil 500 localidades no presentan casos positivos de COVID-19.

“Son más los municipios sin contagio, pero los que tienen más contagios son los municipios más grandes, son las urbes, y por lo mismo es más fácil adquirir el contagio de este coronavirus”, advirtió.

En ese sentido solicitó la ayuda de los alcaldes de todo el país, principalmente a las autoridades que se rigen por usos y costumbres, para reiniciar, a cabalidad, la vida productiva, la vida económica, “el regreso a la nueva normalidad” a través del consenso.

“Le pido a todas las autoridades locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las autoridades de usos y costumbres que nos ayuden que nos ayuden para que nos cuidemos, hay que hablar con los maestros hay que empezar con acuerdos tiene que haber consenso nada por la fuerza todo por la razón, el derecho cuidándonos pero sí ir pensando en abrir”, dijo el Presidente López Obrador.



Señaló que las autoridades de la Secretaría de Salud han definido las reglas para que empiecen los preparativos y las empresas de la industria de la construcción, de la minería, del transporte, puedan también abrir con protocolos de seguridad para los trabajadores.

Expresó que partir de este lunes 18 de mayo, se abrirá una oficina donde una empresa solicitará su reapertura, porque va a iniciar labores.

En ese sentido también pidió a empresarios cuidar a los trabajadores, y afirmó que se les brindará toda la confianza para iniciar.

“. No puede volverse a tener a todos los trabajadores. Hay que cuidar aforos, cuidar la entrada, la salida de los trabajadores; tiene que tomarse la temperatura… en fin, se tiene que cuidar a los trabajadores y se les va a dar la confianza. No vamos a establecer muchos mecanismos de supervisión o trámites burocráticos, es a partir de la confianza. Y luego aleatoriamente, es decir, por sorteo, por insaculación, se van a aplicar inspecciones para ver el cumplimiento de las empresas. Si no se cumple, vamos a proceder legalmente, pero partimos de la confianza”, finalizó el Presidente de la República