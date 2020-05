Se pierden 100 mil empleos en CDMX ante COVID-19: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la mayor parte de los 100 mil empleos perdidos en la Ciudad de México de marzo a la fecha tras la implementación de medidas para reducir el número de contagios de COVID-19, se recuperarán una vez que se ponga en marcha la reactivación de actividades económicas.

La mandataria capitalina refirió que la mayoría de estos trabajos están relacionados con el sector de la construcción y de empresas outsoursing.

“En la ciudad de México se han perdido más de 100 mil empleos de marzo a la fecha, estos empleos son principalmente de algunas empresas de lo que se llama outsorcing que se dedicaban a limpieza, ahí está el mayor porcentaje, la otra parte tiene que ver con empleos de la construcción y al haber cerrado se dejaron de crear y a la hora de abrir algunas de estas actividades, conforme se haga de manera escalonada, se recuperarán de manera importante y hay otros que tardarán un poco más en recuperarse y ahí es donde pensamos generar un programa adicional de apoyo al empleo”.

En ese sentido señaló que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están preparadas para garantizar que no se incremente la inseguridad tras el regreso a la nueva normalidad a partir del 30 de mayo.

“Lo que se está haciendo ahora que ha sido muy importante, de mucha coordinación como lo he platicado, dos veces a la semana ya tenemos al presidente del poder judicial en la mesa de las mañanas de seguridad pública, eso es muy importante para la colaboración, y autonomía en cada uno de los poderes pero eso no quiere decir que no haya coordinación y tenemos un programa también que está asociado a la seguridad en la reapertura de distintas actividades, entonces estamos preparados para ello, para que no se incremente de manera importante la inseguridad en la ciudad”.

Aseguró que uno de los principales criterios para iniciar con el plan de reactivación de actividades en la ciudad será la disminución en el numero de personas hospitalizadas.