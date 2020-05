Atención a las emociones; los retos de la educación en tiempos de COVID-19

La educación en estos momentos se enfrenta a grandes retos, profesores saturados de carga administrativa, además de el cumplimiento de sus clases, alumnos saturados de tareas porque superan los horarios escolares y padres de familia que intentar que sus hijos cumplan para no afectar su aprendizaje, pero se está olvidando la atención emocional en este proceso.

El desarrollo de habilidades socioemocionales en México tomó relevancia en el Plan de Estudios Educativo 2017, donde se estableció la importancia y el impacto de las emociones en el proceso de aprendizaje, por lo que el profesor-investigador y maestro en Sociología Política Jorge Alberto Meneses Cárdenas, consideró que los grandes retos a los que se enfrenta la educación en este momento es la educación emocional, empatía y socialización del conocimiento.



Dentro del campo de la inteligencia emocional se ha estudiado el papel que juegan las emociones en el contexto educativo / GETTYIMAGES

Dentro del campo de la inteligencia emocional se ha estudiado el papel que juegan las emociones en el contexto educativo; su relación con la inteligencia emocional y rendimiento académico. En tiempos de confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, la educación se está adaptando a distancia en distintas modalidades, por lo que es importante considerar las condiciones de los estudiantes y sus limitantes.

Meneses Cárdenas explica: "Los padres de familia están trabajando mucho y los chicos están sobresaturados de tareas en un contexto que no tienen un cuarto para estudiar, acceso a internet o incluso a una computadora para trabajar", por lo que considera importante que los agentes de la escuela reconozcan la necesidad de poner atención en la inteligencia emocional y construir lazos entre alumnos y profesores.

Que los agentes de la escuela reconozcan la necesidad de poner atención en la inteligencia emocional y construir lazos entre alumnos y profesores. / CUARTOSCURO

"Es fundamental atender la inteligencia emocional y no llenar de tareas como si el mundo se fuera acabar mañana, que en dos meses no es tan importante saturar de trabajos, en comparación de cómo llevar esta experiencia en su vida", agrega el profesor Jorge Alberto.

Algunas de las habilidades socioemocionales que deben desarrollar los alumnos son: Entender y manejar las emociones, sentir y mostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsablemente, incluso prevenir conductas de riesgo.

Procurar pluralidad, tolerancia, entender que existen nuevos ritmos y no exigir homogeneidad, son los retos que enfrenta la educación al reinventarse en un contexto donde padres trabajan desde casa, no pueden salir, no se cuenta con todas las herramientas deseadas para desempeñar las labores educativas e incluso, padres desempleados.

"La forma en que se está adaptando la educación en estos tiempos también debe plantearse más empática y donde la tecnología sea apropiada por el bien común" / CUARTOSCURO

Cobra sentido en el ámbito educativo las habilidades socioemocionales y un proyecto de vida donde se plantea que los alumnos sean capaces de: "Desarrollar la capacidad para enfrentar de manera positiva y asertiva los distintos riesgos a los que nos enfrentamos, ya sea por edad, contexto familiar, condición socioeconómica y las vicisitudes de la vida en general". Este ámbito tiene la finalidad era contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

La pandemia por COVID-19 puede afectar también la salud mental de dos formas: miedo a ser contagiado y una respuesta psicológica a permanecer largos periodos en casa, por lo que: "La forma en que se está adaptando la educación en estos tiempos también debe plantearse más empática y donde la tecnología sea apropiada por el bien común y no por cumplir con cargas burocráticas", agrega Meneses Cárdenas.

Analiza el papel de la educación en el contexto de cómo se vive y replantea la educación de laboratorios, "Donde los chicos generen conocimiento para todos. Tenemos que dejar atrás la memorización y dar apertura al aprendizaje desde el descubrimiento y los saberes múltiples o vamos a seguir cometiendo las mismas tragedias educativas".

Por último, el profesor Jorge Alberto Meneses Cárdenas habló sobre la importancia de la empatía en tiempos de COVID-19 y motivar el cambio de pensamiento en la evaluación en función de construir el conocimiento educativo, por lo que enfatizó que los retos de la educación como se vive en medio de una pandemia son la inteligencia emocional, empatía y socialización del conocimiento.