Las enfermeras como los enfermeros han sido una parte fundamental para la rehabilitación de los pacientes con COVID-19 en los diferentes lugares del mundo. Historias como la de Laura Estela García Méndez, enfermera adscrita al Hospital General Regional (HGR) No.110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, son las que jamás olvidaremos y siempre estaremos agradecidos por su gran labor y el amor que le ponen a su tan importante trabajo para la humanidad.

Pues resulta que esta súper mujer aparte de atender a sus pacientes, también se da el tiempo de cantarles a un lado de su cama para amortiguar su dolor, más aun en tiempos del coronavirus.

La enfermera Laura García canta para dar ánimo a pacientes que están en la lucha contra el #COVID19.



La #FamiliaIMSS no solo se caracteriza por su vocación de servicio, sino también por su calidad humana.#IMSSolidario #MéxicoUnido #QuédateEnCasa pic.twitter.com/eKeUmIvy0i — IMSS (@Tu_IMSS) May 13, 2020

También te puede interesar: Harley, perrito terapeuta que ayuda a médicos del Hospital 20 de Noviembre

“Somos un instrumento y la verdad, me siento muy feliz de poder cantarles, por medio de mi voz transmitirles lo que yo siento. Trato de hacerlo espiritualmente, siempre respetando (sus creencias), les pido permiso y por lo general lo que canto es una alabanza. No lo sé explicar, pero sé a quién y en qué momento debo hacerlo. Todos podemos necesitar ese apoyo, pero hay quienes más”, contó la enfermera por medio del comunicado del IMSS

Laura, no tiene como profesión la disciplina del canto pero lo practica desde hace ocho años y no duda en alegrar las tardes en el hospital. Los efectos han sido positivos: las personas reducen sus miedos, así como sus estados de ansiedad y depresión, además de liberar emociones que los afectaban, en su opinión.

Laura, no tiene como profesión la disciplina del canto pero lo practica desde hace ocho años y no duda en alegrar las tardes en el hospital / IMSS

“He visto llorar a pacientes hombres como bebés y eso me enternece. Yo les consigo un teléfono para que puedan hablar con sus familiares. Una vez una señora me dijo que no sabía orar. La tomé de las manos y sus ojos se empezaron a cerrar, se quedó tranquila”, compartió.

También te puede interesar: Hortensia, de 65 años supera COVID-19 gracias a tratamiento con plasma

Aunque asegura que es humano tener miedo frente a lo desconocido, porque esta emergencia sanitaria es algo distinto a lo que ha enfrentado durante sus 20 años de trayectoria institucional, procura estar bien para transmitirlo a los derechohabientes.