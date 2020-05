COVID-19 solo se transmite entre humanos: Especialista UNAM

El SARS-CoV-2 es un virus propio de los humanos y sólo nosotros podemos transmitirlo a otros humanos, aseguró Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.

“Lo que puede haber sucedido es que en el pasado un ancestro del virus del SARS COV2 el que causa el COVID-19 puede haber compartido un ancestro con un virus que tienen los murciélagos pero eso es muy diferente a que este virus que tenemos aquí sea un virus que nos pasaron los murciélagos eso no es cierto, el virus que ya existe hoy el SARS-COV2 es un virus de los humanos que solamente lo puedes adquirir por un humano que te infecte no por un animal, pasa un murciélago junto a ti, vives junto a murciélagos, fuiste a ver murciélagos no tiene absolutamente nada que ver y no te van a infectar es un virus de origen humano”, puntualizó el investigador universitario.

Rodrigo Medellín agregó que los más de cuatro millones de individuos infectados en el mundo han sido contagiados por otras personas; más que buscar al culpable de la pandemia en un animal, debemos considerar que somos los responsables afirmó el, investigador del Instituto de Ecología (IE) de la UNAM