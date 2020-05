90% de los usuarios del Metro usan cubrebocas como medida de protección

Más del 90 por ciento de los usuarios que actualmente utilizan el Metro de la Ciudad de México han adoptado el uso de cubrebocas durante su ingreso y viaje en la Red, como una medida de protección para minimizar los riesgos de contagio durante esta contingencia y han atendido al llamado del gobierno capitalino: No contagiar y no contagiarse.

Por ello, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) reconoce el alto grado de corresponsabilidad por parte de las personas usuarias, que por diversos motivos no pueden permanecer en casa y continúan utilizando este medio de movilidad.

Aunque para ingresar a la Red del Metro CDMX es obligatorio hacerlo con cubrebocas, aún cerca del 10% se lo retira o lo guarda, cuando accede al vagón, en los pasillos de trasborde o abordaje, por ello el STC mantiene el exhorto permanente y fortalece las acciones de difusión.

A partir del llamado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo para viajar con cubrebocas en el transporte público, el STC puso en marcha una serie de estrategias informativas y de concientización para su uso, a través de materiales de difusión, la distribución gratuita de más de un millón de cubrebocas, perifoneo y exhorto frecuente por parte del personal de vigilancia, así como acciones con el apoyo de luchadores y payasos.

No se ha puesto en práctica ninguna medida de coerción, por ello el STC reconoce el entendimiento y corresponsabilidad de los usuarios del Metro CDMX para hacer efectiva la premisa de no contagiar y no contagiarse.

Asimismo, se reconoce la ardua labor de las cuadrillas de Servicios Generales del STC, quienes durante más de 50 días ininterrumpidos, debidamente protegidos y de forma estratégica distribuyen gel antibacterial a los usuarios; al personal de limpia, quienes realizan la desinfección de estructuras metálicas y el aseo general en toda la Red; así como al trabajo especial de nebulización y sanitización en trenes, talleres y áreas de trabajo esenciales para la operación del Metro de la CDMX, sistema de movilidad neurálgico de la capital del país.

El Metro CDMX continúa fortaleciendo las acciones encaminadas a sensibilizar a los usuarios de que es una obligación cuidarse, el llamado a los usuarios es a no bajar la guardia, es una responsabilidad social adoptar medidas preventivas y de higiene que minimicen en lo posible los riesgos de contagio.