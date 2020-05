Este lunes la secretaria de Economía Graciela Márquez Colin y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoçe Robledo Aburto dieron a conocer los avances en cuanto al otorgamiento de Créditos a la Palabra.

“Hasta el dìa de hoy con corte a las 13 horas de este 11 de mayo han solicitado 141 mil 956 personas el crèdito solidario a la palabra sin embargo el dìa de hoy presentamos un dato que nos llamò mucho la atenciòn, de ayer domingo 10 de mayo al día de hoy solamente 69 personas solicitaron el crèdito podemos pensar que pues el domingo y dìa de las madres pues pocas personas estàn quizà viendo temas que tienen que ver con apoyos y demás pero si nos llamò la atención y por eso algo que el dìa de ayer anunciamos hoy queremos destacarlo y esto es que el registro para apoyo de 25 mil pesos para empresarios vìa la plataforma del IMSS y despuès con Economìa y el pago de la Tesorerìa va a cerra el dìa viernes 15 de mayo”, informò el director general del IMSS.

Robledo Aburto explicò que este cierre se dará en función de que ya no hay mucha afluencia de solicitudes pero también para dar oportunidades a que nuevos sectores de integren, como las trabajadoras del hogar inscritas en el IMSS.

Indicó que las trabajadoras del hogar podrán obtener un crédito de 25 mil pesos a pagar a tres años. Los pagos serán de 823.70 pesos mensuales a partir del cuarto mes.

Cuestionado en torno a si habrá nuevos estímulos para distintos esquemas existentes en el IMSS, Zoé Robledo explicó que aunque, en este momento, se están enfocando en los temas más urgentes de la emergencia sanitaria, ya se trabaja a futuro en otros esquemas que se deberán poner en marcha para lo que llamó “la nueva normalidad”.

En tanto la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín hizo un llamado para estar preparados para el momento en que se vuelva a abrir la economía del país.

Al tomar la palabra Omar Mejía Castelazo, subtesorero de operación de la Tesorería de la Federaciòn, explicó los avances en la entrega de los recursos de estos créditos, explicò que estos créditos también permiten la inclusión financiera y digital entre la población adulta en el país.

En ese sentido, recalcó que esto permite que las familias tengan acceso a servicios bancarios y financieros a bajo costo.

Para apoyar lo anterior la secretaria de Economía señaló que los créditos no solo dejan los recursos en los beneficiarios, sino que les da una cuenta bancaria que los ayudará a construir una identidad crediticia.

Por su parte Alberto Ortiz Bolaños, director General del Fonacot, aseguró que sus afiliados se han visto beneficiados del programa Alivio Fonacot, pues gracias a la disminución de las tasa de intereses, se tuvo la oportunidad de acceder a mejores beneficios por parte de los trabajadores con mayores montos de crédito.

Acerca de este programa (Alivio Fonacot), aseguró que un millón 400 mil trabajadores se están beneficiando de él pues contarán con un periodo de gracia en abril y mayo, además de que no se deberá exceder del 20 por ciento los descuentos correspondientes.

"Y el apoyo consiste bàsicamente en que aquellos trabajadores que no puedan cubrir completo su crèdito no deben preocuparse si no pueden cubrir estas mensualidades de abril y mayo de manera completa lo que el instituto està haciendo es transferir el saldo al final de la vida del crèdito sin ningùn costo para el trabajador y al mismo tiempo estamos reportando que estàn al corriente de sus pagos ante el burò de crèdito”, finalizò el director del Infonavit.