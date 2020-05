Reapertura económica deberá ser por “cadenas” y no por regiones; CONCAMIN

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMÌN) Francisco Cervantes mencionó que aunque se trabaja de cerca con las secretarías de Economía y del Trabajo si bien el Presidente López Obrador ha dicho que el regreso a la actividad económica será de manera regional esto no será posible en algunos sectores.

“En otros tiene que ser por cadenas el tema automotriz el tema aeronàutico tiene que ser por cadenas no podemos hacerlo regionalmente porque por una pieza que le falte a un aviòn como a un automòvil pues no saldrìa de la la lìnea de Producciòn va a tener que ser por cadenas y en esos dos casos, los demàs casos podemos ir viendo que sea regional o por municipios respetando si hay algunos municipios que estàn totalmente o que no han podido tener ese control de frenar la pandemia y en algunos que ha sido muy bajo y es donde tienen mayor posibilidad de la apertura”, dijo el dirigente de la CONCAMÌN.

Al dar a conocer mediante una videoconferencia la pròxima realizaciòn del evento “Be TWo Bisness” (B2B) que por primera vez serà de manera virtual el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) CArlos Salazar Lomelìn dijo en ese sentido que la industria de la construcciòn y las exportadoras tendràn que ser de las primeras en regresar a la normalidad por la cantidad de empleos que genera.

“Creemos que la industria de la construcciòn, la mayor parte de las industrias exportadoras deberían estar en esos primeros lugares para poder de alguna manera abrirse ahì es donde tenemos una enorme cantidad de empleo y podemos automàticamente recuperar las operaciones”, asegurò el dirigente del CCE.

Agregò que en el caso de la industria exportadora tendrìa que haber una enorme coordinaciòn con lo que estè pasando en Estados Unidos y Canadà que son nuestros principales mercados, porque en la Uniòn Americana se van “abriendo” paulatinamente, es decir, por estados y eso complica la coordinaciòn de algunos de los productos exportables por Mèxico en la medida en qué hay estados que van muy adelantado a en su apertura y hay otros que no, alertò Salazar Lomelìn.

Por ùltimo Carlos Salazar Lomelìn dijo que el sector empresarial sigue esperando la respuesta e invitaciòn del Presidente Lòpez Obrador para discutir sus 68 Propuestas que aclarò no son imposiciones ni tampoco exclusivas del sector empresarial sino resultado de la colaboraciòn de otros sectores de la poblaciòn y reiterò que nunca se pidió un rescate ni tampoco la creaciòn de otro FOBAPROA por lo que es vital que se reùnan con èl para aclarar todos estos puntos.

“Va a quedar enormemente claro y yo dirìa que satisfecho de ver que una de las cosas que se promueven en ese documento es apoyar a los màs pobres a los màs desfavorecidos e insistir en que lo que màs importa es còmo podemos lograr la recuperaciòn lo màs ràpido posible”, finalizò el dirigente empresarial.