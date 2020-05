Hay participación de México en la elaboración de una vacuna para el coronavirus participando con la ONU, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que este es un propósito que va más allá de México, y que tiene que ver con todos los países afectados por la pandemia.

El canciller Marcelo Ebrard indicó que con el objetivo que todas las naciones tengan acceso a una vacuna eficaz, el gobierno mexicano decidió invertir un millón de euros para participar en el diseño de la vacuna junto a la Organización de Naciones Unidas, e indicó que se invitó también para esto, a instituciones académicas y de investigación.

“La Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Noruega y otras iniciativas mundiales convocaron, coincidiendo con la resolución que acabo de platicarles, convocaron a un esfuerzo global, mundial, para que las instituciones de investigación que cada país proponga puedan en conjunto trabajar de investigación de la posible o posibles vacunas. México participó en ello, nos estamos uniendo a esa iniciativa, estamos invitando a la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos invitando al Instituto Nacional de Nutrición y a varias y varios investigadores que están en diversas instituciones, tanto el sector público, como privado en el resto del país, por ejemplo, TecSalud”.

Al dejar en claro que México tiene la capacidad y tecnología para participare en la elaboración de la vacuna, indicó que también se hace lo propio para investigar, el medicamento adecuado para atender el Covid-19.

“En el ámbito de la relación con laboratorios de carácter privado hemos ido avanzando con el laboratorio en Estados Unidos Gilead que desarrolló remdisivir, y ahí es el objetivo prioritario de México es poder tener acceso en tiempo y forma al medicamento que en su momento se ponga en circulación. No estamos poniendo, como ustedes ven, todos los esfuerzos en una sola expectativa, sino se está participando en diferentes tipos de desarrollo, pero México está presente y está en tiempo y forma”.

Por su parte el Primer Mandatario dio a conocer que redactó un texto de ocho puntos para destacar el aprendizaje que deja esta pandemia, documento cual dijo, la embajadora de México en Estados Unidos ya le solicitó una traducción para su difusión.

“Punto número uno: es indispensable fortalecer los sistemas públicos de salud y al mismo tiempo considerar que, al igual que la educación y la seguridad social, la salud no puede ser una simple mercancía ni un privilegio, sino un derecho inherente a todos los seres humanos… punto número dos: s indispensable fortalecer los sistemas públicos de salud y al mismo tiempo considerar que, al igual que la educación y la seguridad social, la salud no puede ser una simple mercancía ni un privilegio, sino un derecho inherente a todos los seres humanos… nos está dejando la pandemia como lección que la educación formal debe ser materia obligada, básica, no optativa, la educación para salud y la nutrición en los planes de estudio”.

En tercer lugar se pronunció por un mundo más solidario y que no haya un acaparamiento, en cuarto pedía a la ONU y OMS convocar a gobiernos y científicos para crear la vacuna contra el Coronavirus y otros males, en este aprendizaje enfatizó, no se puede dejar de lado la huella política y económica.

“Cinco: desechar el modelo que genera riqueza sin bienestar y procurar una mayor intervención del Estado en el cumplimiento de su responsabilidad social… durante el periodo neoliberal se ha apostado a desaparecer al Estado en lo que corresponde a su responsabilidad social, diluirlo y es, aquí lo digo, muy hipócrita, porque no se quiere que intervenga el Estado para atender las necesidades sociales, pero sí se pide la intervención del Estado cuando se trata de rescatar empresas o instituciones financieras en quiebra”.

Así mismo dijo, se deben fortalecer los valores y reconocer a la familia como la mejor institución de seguridad social. En séptimo lugar llamó a reconvertir los organismos financieros como el Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo y el G20 para ser verdaderos promotores de desarrollo y bienestar. Por último, que las ideas y las acciones de gobierno y países del mundo se guíen por principios humanitarios dando un no a la violencia, las guerras, los grupos de presión o intereses creados, al racismo, dictaduras y dando un sí a la paz y justicia.

El Jefe del Ejecutivo Federal agregó que esto no es asunto sólo de México por lo que varios jefes de Estado deben hablar, así como líderes religiosos celebrando que entre ellos ya opinó el papa Francisco.