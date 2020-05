Es un día importante para contener la curva de contagios en la Ciudad de México y todo el país, este 8 de mayo es el día que más se registrarán, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Salud.

El pasado 1 de mayo, durante la conferencia matutina con el presidente López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señalaron que sería esta semana cuando se llegue al pico de la epidemia por coronavirus en la Ciudad de México y área metropolitana.

Ha llegado el día que se pronosticó en el que llegará el pico más alto de la epidemia en México / GETTYIMAGES

> TE PUEDE INTERESAR: Cardiología, en situación de guerra: Dra. Magdalena Madero

En este fin de semana que además se atraviesa el festejo del 10 de mayo, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México invitó a no salir a la calle este fin de semana para festejar a las mamás y posponer el festejo hasta el mes de julio.

De acuerdo con las proyecciones de modelos matemáticos que presentó Hugo López Gatell del 6 al 10 de mayo será el mayor pico de la pandemia que está atacando al país y ha cobrado vidas en el mundo.

También se registró el número más grave de muertos con 257 en 24 horas / GETTYIMAGES

> TE RECOMENDAMOS: Mientras no haya vacuna debemos acostumbrarnos a vivir con el COVID-19

“Hemos ganado tiempo, la predicción más reciente es para el 8 de mayo, y yo dije 6 de mayo, al actualizar la predicción se ve una ganancia adicional y esta curva es más plana de lo que se predijo el 29 de abril”, expresó el subsecretario Hugo López Gatell.

También resaltó que los objetivos principales de las acciones que se han realizado son restar el momento epidémico, que la curva reduzca y menos contagios, con esto, invitó a no bajar la guardia y mantener la Sana Distancia, para mantener las cifras bajas.

De acuerdo con modelos matemáticos elaborados por equipos multidisciplinarios del Gobierno Federal, señalan que el número de nuevos casos comenzará a descender en los próximos días.

Hugo López Gatell: "Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa" / CUARTOSCURO

>TAMBIÉN PUEDES LEER: Grandes esperanzas; Israel crea anticuerpo que neutraliza al coronavirus

Por eso es primordial atender las medidas de confinamiento y distanciamiento recomendadas por el gobierno, para posteriormente observar un cambio en la curva de contagios.

Hugo López Gatell insiste en que la curva se ha aplanado, aunque reconoce que es diferente en cada entidad federativa, mientras que existen entidades como Estado de México, la Ciudad de México y Puebla que concentran el mayor número de casos, también hay estados o municipios que mantienen los casos a su menor expresión como Campeche.

> TE RECOMENDAMOS: Síndrome Kawasaki; Nueva York prende alarmas por relación a COVID en niños

El aumento diario de infectados ronda alrededor de 6% / GETTYIMAGES

La Jornada Nacional de Sana Distancia que implementó el gobierno federal, es una de las estrategias que permitió ayudar a que esta curva de contagios fuera mucho menos pronunciada: “Entonces, no esperemos o no busquemos una curva plana donde no hay curva plana, lo que hay es una curva”.

La invitación sigue siendo la misma, quédate en casa, evita salir si no es necesario, protégete con el lavado de manos y evitar tocarte la cara y no salgas de casa en este pico de epidemia este fin de semana que abarca el 10 de mayo.