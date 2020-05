La desinformación no inició con internet sólo rompió su monopolio: R3D

Actualmente estamos en un mundo donde hay muchìsimas voces, demasiadas, que es difìcil procesarlas todas porque serìa imposible y uno tiene que elegir que escucha a quien le cree y a què le da mà peso, por eso la desinformaciòn no iniciò con internet sino que èsta lo que hizo fue acabar con el monopolio de la desinformaciòn sostuvo Luis Fernando García, Director Ejecutivo Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D

“La desinformaciòn es un fenòmeno que descansa en varios fenòmenos previos, por ejemplo, la desinformaciòn que no creò internet la desinformaciòn no empezò con internet la desinformación la hemos padecido toda la vida lo que yo siempre digo es que Internet lo que hizo fue romper el monopolio de la desinformaciòn la desinformaciòn era un monopolio de un grupo político-econòmico en el poder que abusò de ese poder y que generò una pèrdida de credibilidad. Muchas personas drenamos de creer en lo que veìamos en le noticiero de las 10 de la noche de Canal 2 que era la fuente de informaciòn principal de la mayorìa de los mexicanos porque vimos el abuso de ese poder comunicativo que no tenìa competencia”, sostuvo el director ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D

Al participar en la charla virtual “El Papel de la Tecnología Digital en la Pandemia al lado de expertas y expertos en tecnología y derechos digitales dijo que esa pèrdida de credibilidad hay que atribuírsela a la irresposabilidad de quienes detentaban el pode comunicativo (Estado o Gobierno).

“Una primera responsabilidad y obligaciòn en lugar de estar señalando el dedo a todos lados como frecuenta este gobierno deberìa tambièn señalarse el dedo asì mismo y ver de què manera està fallando su cominicaciòn que a unas personas tienen desconfianza de lo que les dice el gobierno y creo que de alguna manera la desconfianza qué hay sobre este gobierno la ha sembrado en mucho el propio gobierno con el discurso hostil, antagonista con cualquiera que contradice la lìnea editorial oficial”, sostuvo el activista

Por su parte Lina Ornelas Jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google. dijo que cuando se habla de internet y de los temas digitales es importante saber que todos los actores en pie de igualdad tenemos que hacer cosas de modo que todos estemos protegidos porque un solo actor a “golpe de ley” no va a resolver el problema de la desinformaciòn, ni la industria o la sociedad civil, afirmò

La Jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google refiriò que esta empresa tiene como misiòn hacer accesible y ùtil la informaciòn del mundo pero en contextos electorales o de Salud pùblica se vuelve màs crítica de tal suerte que cuando los usuarios estàn buscando informaciòn sobre el coronavirus tanto en Google como en Youtube se da prioridad a la informaciòn de la Secretarìa de Salud o de la Organizaciòn Mundial de la Salud (OMS) a fin de contrarrestar el fenòmeno desinformativo, porque de acuerdo a las polìticas de Youtube se baja o se desmonetiza la informaciòn donde presuntamente estàn cuestionando las medidas que recomiendan ambas instancias.

“Bajo estos lineamientos hemos dado de baja incluso videos de algunos legisladores prominentes porque han sido flagueados por la comunidad o de quien sea no importa el actor aquì lo que importa es entender el rol de un intermediario como plataforma que estableciò unas reglas muy importantes respecto a los videos que cualquiera suba en relaciòn a la enfermedad, si tù sales a decir que no es contagiosa que siga saliendo la gente a la calle pues eso es informaciòn que va a dañar a la salud pùblica y hay que bajarla entonces eso quiero que quede como muy claro”, dijo la ejecutiva de Google.

En ese sentido dijo que en su plataforma Google Noticias en Youtube tienen una secciòn dedicada al Top NEWS que en un esfuerzo conjunto con ONG`S que les ayudan a verificar la veracidad de las notas, trabajan para acercar a la gente con las noticias màs relevantes de todos los medios de todos tipos de editoriales, formas de pensamiento, ideologìas etcètera para que la gente pueda tener una visiòn de 360 grados.

En su oportunidad Danya Centeno, Gerente de Políticas Públicas para México y Latinoamérica, Twitter, reconociò que aunque son muchas voces las que acuden a esta plataforma y tratar de que convivan de manera pacìfica siempre va a ser un tema complejo se tienen reglas para la moderaciòn de contenidos que se actualizan de manera constante.

En ese sentido dijo que cualquier contenido que pudiera derivar en un daño a la plataforma es obviamente contrario a la misma y actùan en consecuencia y para ello cuentan con mecanismos como silenciar cuentas, silenciar conversaciones y reportar contenidos contrario a sus reglas las cuales estàn disponibles en twitter.com/us.

“Cualquier llamado a que se cometa un acto de violencia o un acto que pueda derivar en un daño fuera de la plataforma, encontrar una categorìa protegida por origen, etnia, identifidaciòn de gènero, raza etcètera, esto es contrario esto es contrario a nuestras reglas naturalmente pero sì sobre todo tomando en cuenta que moderar contenidos y velar porque no se afecte la libertad de expresión pues revisamos contenidos que justo pudieran derivar en un daño fuera de la plataforma entonces cualquier invitación a, cualquier llamado a que se cometa violencia cualquier contenido que pudiera derivar en un daño fuera de la plataforma es obviamente contrario a la misma y actuamos sobre èl”, dijo la Gerente de Políticas Públicas para México y Latinoamérica, Twitter