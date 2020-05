Xóchitl Gálvez presenta denuncia penal contra hijo de Bartlett

México.- Al terreno penal llevó la senadora Xóchitl Gálvez el escandaloso caso de León Bartlett quien por adjudicación directa vendió a sobreprecio ventiladores al IMSS.

Este jueves Xóchitl Gálvez, denunció ante la Fiscalía General de la República a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, por la venta al IMSS de Hidalgo de ventiladores para atender el Covid-19 a sobreprecio y bajo adjudicación directa.

La secretaria de la Comisión de Anticorrupción del Senado, acudió a las oficinas de la FGR en la glorieta de Insurgentes, para interponer esta denuncia contra los funcionarios que resulten responsables por la adjudicación a Bartlett Álvarez de un contrato para la venta de 20 ventiladores por un monto de 1, 550,000 cada ventilador, muy por encima, dijo, del precio de mercado.

Mencionó que León Manuel Bartlett, propietario de la empresa Cyber Robotics, es uno de los principales beneficiarios con contratos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Y que creen que durante esta administración, el año pasado y este, le asignaron 18 contratos por un monto total de 278 millones de pesos. Tampoco, sería novedad, el problema es que 11 de esos contratos han sido por asignación directa, cerca de 200 millones de pesos. La principal bandera de este gobierno fue el combate a la corrupción, el presidente nos ha dicho de manera reiterada que aquí no pasa nada que el presidente no se entere. ¿A caso el presidente no está enterado de todos estos contratos que se le han asignado al hijo de uno de sus colaboradores?”, precisó la legisladora.

Xóchitl Gálvez denunció también a la empresa Levanting Global Servicios por incumplir con la entrega 2,500 ventiladores al Instituto Mexicano del Seguro Social.