Con un no, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las acusaciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que el gobierno federal de maquillar las cifras de insumos entregados a la entidad y el porcentaje de ocupación hospitalaria para que sea el estado quien atienda enfermos de otras regiones del país.

Durante su mañanera, el Primer Mandatario aseguró que se reforzará la estrategia en la entidad debido al aumento de contagios por Covid-19 destacando que además estará presente la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez porque dijo, se decidió enviar a un representante del gobierno federal a cada uno de los estados.

“No… son cosas distintas, se va a atender Puebla porque está creciendo el número de contagios en la capital de Puebla, se va a ver reforzada, todos vamos a ayudar para que se tengan las instalaciones, las camas, ventiladores, médicos, especialistas, todo, tenemos esta reunión en la noche, vamos a nombrar un representante del gobierno federal en cada uno de los estados para estar pendientes, y les puedo decir que la subsecretaria de Gobernación va a estar en Puebla, Diana Álvarez”.

Respecto a la insistencia de Barbosa que el Instituto de la Salud para el Bienestar y la Secretaría de Salud ocultan cifras, López Obrador sólo manifestó que debe respetarse la libertad de expresión de cada mexicano y recordó que lo mismo había dicho el ex secretario de Salud, José Narro quien manifestó que se está lejos de los más de 27 mil casos confirmados por Coronavirus considerando que no existe una imagen real de la epidemia porque el gobierno no ha hecho las pruebas suficientes.

“Hay estas opiniones, no? Que también insisto pues debemos de aceptarlas porque somos libres, ayer el doctor Narro también opinó y fue muy cuestionado pero pues tiene derecho, todos”.

Este jueves, el Jefe del Ejecutivo Federal recordó que, según expertos, las entidades donde se han incrementado los contagios por Covid-19 son Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala donde enfatizó, se pondrá mayor atención.