No se ha registrado incremento en la violencia hacia las mujeres, al menos no se han advertido por la falta de denuncias, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al reconocer que la Secretaría de Gobernación estimaba la posibilidad de un aumento de violencia ante la cuarentena que se vive en los hogares por la pandemia de Coronavirus.

A pesar que movimientos como la Red Nacional de Refugios ha recibido un 80% de llamadas de auxilio de mujeres víctimas de la violencia.

“No hemos nosotros advertido un incremento, desde luego la forma que tenemos para medirlo son las denuncias que se presentan, puede haber cifra negra pero las denuncias, no ha habido incremento… se partía del supuesto que si se estaba más tiempo en las casas podría experimentarse más violencia familiar, esto no necesariamente está sucediendo porque no se puede medir con los mismos parámetros para todo el mundo, México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia”.

El primer mandatario insistió que si bien hay machismo también existe mucha fraternidad en las familias mexicanas donde se incluye el cuidado de los adultos mayores.

“Sí existe machismo, pero también mucha fraternidad familiar, la familia de México es excepcional es el núcleo humano más fraterno, esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto son de las cosas buenas que tenemos entonces si queremos medir violencia familiar en México, con los mismos parámetros que en otras partes del mundo no aplica del todo es algo parecido a lo que hablábamos de los ancianos, nosotros por ser herederos de grandes civilizaciones siempre hemos cuidado y respetado a nuestros mayores, los ancianos en México son cuidados”.

Por cierto que en la mañanera de este miércoles también aseguró que si bien en marzo se tuvo un incremento en el número de homicidios en el país, ya se tuvo una baja en el mes de abril y mayo, donde destacó que este martes sólo se tuvieron 76 asesinatos, ante lo que se dijo confiado de ir domando a la violencia.

“No se oculta nada y tenemos mucha confianza en que vamos a domar también a la violencia, saben por qué, entre otras cosas porque no hay complicidad porque ya no es como antes que había contubernio, ahora está bien pintada la frontera la línea divisoria entre autoridad y delincuencia a pesar de lo que nos dejaron, ahí vamos, eso fue ayer, 76 homicidios y no estamos cruzados de brazos”.

Ante el cuestionamiento si es posible comparar el número de muertos por violencia con los que han perdido la vida por el Coronavirus, enfatizó, no tiene relación alguna, incluso dijo, hacerlo es de mal gusto. Por último recordó que el estado de Guanajuato tiene una situación específica al tener rutas del crimen organizado como el narcotráfico por lo que dijo, se reforzó el número de elementos para cuidar la zona por lo que dijo, cada mes se informará al respecto.