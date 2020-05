México vive una crisis mediática con un virus que produce alarma y afecta la convivencia social, la Infodemia, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles continúo señalando a las redes sociales que afirmó, han lucrado con la desinformación ante la pandemia del Coronavirus a través de noticias falsas y calumnias.

“Lo de la Infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virtud que se transmite y que produce desinformación, alarma, desde luego que afecta la convivencia social, no es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo del todo nuevo”.

Durante su mañanera el Primer Mandatario afirmó que los mexicanos tienen la vacuna que es la alta concientización que se dio en los últimos años.

“La vacuna principal que tenemos los mexicanos es nuestro alto grado de concientización, lo que repito y repito, el pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político, esto se debe al renacimiento que se dio en lo últimos años a lo que también hemos llamado la revolución de las conciencias, entonces eso es lo que nos protege, es un escudo, es nuestra vacuna, la gente está muy avispada, muy despierta”.

Por cierto que consideró innecesaria la campaña “Quédate en casa. Quédate vivo” ya que dijo es autoritaria.

“Demasiado autoritario además infundiendo miedo y tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables y como si no estuviesen demostrando que están participando conscientemente y evitando salir, no soy partidario de autoritarismo y creo que es más que autoritaria esa campaña, ojalá la retiren”.

Por su parte el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, aseguró que los ganadores de esta calificada “nueva pandemia” son las plataformas de redes sociales pues destacó que la empresa Twitter tuvo un incremento en usuarios 152 a 166 millones, lo mismo dijo, ocurrió en Facebook y Youtube.

“El nivel de ingresos y ganancias que han tenido en este primer trimestre del año empresas como Facebook como Google, como Amazon, como Microsoft y en menor medida aunque muy importante también twitter, son el resultado de esto justamente… Facebook tuvo cuatro mil 902 millones de dólares de ganancias, facturaron 18 mil 737 millones de dólares y no hablemos de Google porque es el gran gigante con más de seis mil millones de dólares de ganancias, 6 mil 836 millones de dólares”.

Pidió a las redes indicar el momento en que una información es pagada con algún tipo de distintivo como actualmente ocurre en algunos medios de información convencionales y también llamó al Instituto Nacional Electoral revisar las cuentas de partidos o legisladores que pudieran estar financiando este tipo de campañas.