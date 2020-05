Comienza gobierno análisis para retomar clases y actividades productivas

El gobierno federal comenzará el análisis para retomar las actividades económicas de México y el regreso a clases, que se pronosticó, podría comenzar en algunas zonas del país a partir del 17 de mayo. Según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto se hará en un acercamiento con algunos integrantes del Gabinete.

En su mañanera indicó que la noche de este martes se presentaron las proyecciones de los técnicos y matemáticos sobre el progreso que se tiene en los contagios de Covid-19, por lo que comentó, se hará el análisis tomando en cuenta la relación con Estados Unidos, donde comenzó la reapertura de actividades económicas y sociales en nueve estados.

“Vamos a ir decidiendo lo del regreso a clases, en qué regiones, lo de la industria de la construcción, la minería, lo de la industria de exportación incluida la industria automotriz, inclusive el turismo, bajo qué condiciones, es planear el regreso a actividades productivas, hoy vamos a hacer el análisis sobre esta situación estamos conscientes de la interrelación que hay con la producción y el comercio de Estados Unidos”.

Por ello dijo se reunirá con los titulares de Economía, Relaciones Exteriores, de Salud, así como del Trabajo y Educación para conocer las condiciones y fechas y es que dijo, hay líneas de producción que requieren cuando menos tres días para abrir antes de iniciar un proceso normal, por lo que dijo, también se tomarán las medidas necesarias para evitar que haya un brote de Covid-19 en zonas donde no ha ocurrido, por cierto que recordó que los especialistas han previsto un aumento de contagios en estados como Morelos, Puebla y Veracruz.

“Está afectando más el Valle de México, Quintana Roo y en particular Cancún, Tabasco y en particular Villahermosa, Sinaloa y en particular Culiacán, Baja California y en particular Tijuana y ya tenemos la siguiente etapa, está creciendo en Morelos donde se va a actuar, Puebla, Veracruz son las ciudades y estados donde los especialistas consideran que vienen más casos y esto nos ayuda porque nos estamos reforzando donde más está afectando la pandemia”.

Y parte de esas medidas dijo, son las compras al exterior de insumos como los ventiladores que se compraron con ayuda del gobierno de Estados Unidos, y que comentó que una parte de ellos serán trasladados a Tijuana, Baja California.