La Ley de Transparencia no ha cumplido con sus objetivos

Aunque la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública pretendía establecer los fundamentos, bases y procedimientos para eso precisamente, acceder a la información públicos no se cumplido con los objetivos que se querían acusó la directora de la Red por la Rendición de Cuentas de Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Lourdes Morales Canales.

Al participar en el segundo día del foro virtual “Avances y retos a 5 años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” dijo que el informe de labores del INAI presentado en marzo pasado por comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas, donde se constató el incumplimiento de esta ley, éste se presentó en un ambiente adverso donde desde el Ejecutivo Federal existieron señalamientos y descalificaciones en cuanto a labor del INAI muchas de ellas sin sustento, afirmó.

Pese a lo anterior en contabilidad gubernamental no se ha exigido que se cumpla con la Ley y en compras públicas tan sólo en 2019 tres de cada cuatro contratos se dieron por adjudicación directa, denunció Morales Canales.

“Eso significa que el 78.1 por ciento de las compras se hicieron por este procedimiento que según la Constitución debería ser excepcional y además según lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo dentro de la estrategia pare el combate a la Corrupción esto sería excepción y no la norma”, acusó la directora de la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE.

Dijo que si a eso agregamos la delegación de obras públicas del Ejército Mexicano que se ha caracterizado pues no precisamente por su política de pro actividad en materia de publicidad de la información pues tenemos que al Ejército ahora se le encargan tramos carreteros, dos tramos del Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía y en fiscalización según la investigación en curso que está realizando la Red, las entidades de fiscalización no publican información clave y siete están reprobadas y sólo hay un cumplimiento en promedio considerando la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 0.63 por ciento en una escala de 0 a 1.

Por su parte el director general de Transparencia Mexicana Eduardo Bojórquez luego de hacer un largo y efusivo reconocimiento a los legisladores que participaron en la construcción de esta ley y ya de refilón también a las organizaciones ciudadanas que dijo, no podrían hacerlo por separado, consideró que el gobierno abierto, el parlamento abierto y la rendición de cuentas ya no están de moda en el mundo, ya no son novedosos no son temas, porque al menos en México venimos discutiendo desde 2001 cuando se hizo el primer ejercicio de gobierno abierto y participativo porque todavía no vemos esa extraordinaria transformación del gobierno que iba a venir con esta agenda, reprochó.

“En una pandemia por ejemplo cómo está si el marco de comunicación lleva a pensar que la transparencia alenta, dificulta, obstaculiza, complica la atención de lo que a las personas les resulta más urgente no solamente dejaremos de estar de moda sino que nos veremos como el malo de la película, como el personaje que en lugar de ayudar a que se construya la gobernanza necesaria para enfrentar la epidemia para enfrentar la reactivación económica como en un instrumento de transformación positiva de nuestra comunidad nos presentan y con mucha mala saña díganos políticos como un obstáculo, como un dique, como un asunto que retrasa”, lamentó el activista.

Eduardo Bojórquez reprochó que se ejemplifique el combate a la corrupción que hace el gobierno de Hungría pues dijo que éste régimen está utilizando la anticorrupción como una herramienta de control político y no como herramienta de transformación del gobierno.