Así se jugará la nueva liga de futbol en México

El Presidente de la Liga de Balompié Mexicano, Carlos Salcido, se unió al Debate W Deportes, en donde platicó acerca cuál es el formato de competencia de la nueva liga:

"Vamos empezando... El sistema de juego es un torneo de un año, tipo torneos de Europa en donde el que hace más puntos es campeón. Luego hay una mini liguilla del dos al cinco, y de esa mini liguilla sale un campeón, que juega contra el campeón de la liga que hizo más puntos (el primer lugar) y de ahí sale un super campeón. Este mismo sistema lo estaremos implementando en la Segundas y Terceras Divisiones.

Sobre el ascenso y descenso:

"El el tema del descenso automáticamente al tener 20 equipos, lógico el lugar 20 y 19 descienden. El campeón de segunda división que hizo más puntos asciende automáticamente... El campeón de la mini liguilla también asciende en automático, mientras que el subcampeón de esa mini liguilla juega un repechaje contra el lugar 18 de la tabla de primera. Entonces puede haber tres ascensos de un golpe y tres descensos de un golpe".

Cómo será el sistema de competencia en la Liga De Balompié Mexicano?



- Carlos Salcido, lo reveló en EXCLUSIVA para W Deportes 😉.#LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/D3vPV02DWe — W Deportes (@deportesWRADIO) May 6, 2020

Las comparaciones con la Liga MX serán inevitables, por lo que Salcido aclara las diferencias:

"El celo no es bueno, v<nosotros amos a ser una liga independiente, no va a haber un confrontamiento porque va a ser muy difícil compararnos con ellos (Liga BBVA MX). No tenemos en mente una pelea o recelo, esto es una liga independiente y es una segunda oportunidad para mucha gente que son profesionistas, entrenadores, preparados físicos, jugadores. Es muy difícil llegar a los salarios de la Liga MX, ojalá en un futuro pueda ser así".

Finalmente Carlos Salcido mencionó que la fecha de inicio de la Liga de Balompié está pactada para el 18 de septiembre.