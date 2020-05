La RAE aclara que "solo" no lleva tilde

En ocasiones surgen dudas sobre algunas maneras de escribir ciertas palabras y hace unos días en redes sociales circulaba que el adverbio “solo” había tenido un cambio y que ahora ya llevaba tilde, por lo que la Real Academia de la Lengua Española se hizo presente aclarando que no ha habido ninguna modificación.

Por ello a través de sus redes sociales la academia hizo esta aclaración luego de que un usuario le externara su duda: “solo” se sigue escribiendo sin tilde pues en redes circulaba un rumor de que la Real Academia Española (RAE) aprobaba poner tilde cuando este funcionara como adverbio.

“No es cierto. Es una noticia antigua y no ofrece una información rigurosa. La norma de la «Ortografía» de 2010 sobre la tilde en «solo» y los demostrativos sigue vigente”, escribió la institución a un usuario en Twitter.

“Los pronombres demostrativos pueden tildarse si pueden interpretarse también como determinantes; el adverbio «solo», si puede considerarse también adjetivo. Si no hay riesgo de ambigüedad, no se justifica la tilde. Se recomienda no tildarlos nunca”, fue otro de los mensajes que se leyeron acerca del tema.

#dudasRAE @RAEinforma

Dado que se vuelven a tildar las palabras solo y este, según corresponda, me parece justo que ya se deje a libre elección.

De todos modos, son muy pocos los que tildan de forma correcta.

Y los demás los seguimos tomando en serio. — Libros Claudia Readi (@librosclaureadi) April 28, 2020

RAE también aclaró la sugerencia en “Ortografía del español” de 2010: “Desde 1880 a 1952, se indicaba que el adverbio “solo” llevaba tilde “por costumbre”. Desde 1959, podía tildarse en caso de ambigüedad. Desde 2005, solo se tilda en caso de ambigüedad. Desde 2010, puede no tildarse incluso en casos de ambigüedad”, finalizó.