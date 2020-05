Libros de texto gratuito para realizar las actividades de Aprende en Casa

Descarga la app para de Conaliteg Digital para poder consultar tu libro de texto y termina tus actividades de Aprende en Casa, si has dejado el libro en la escuela o simplemente no lo encuentras, esta es una opción.

CONALITEG ha registrado más de un millón 800 mil consultas al catálogo de Libros de Texto Gratuitos durante esta emergencia sanitaria por COVID-19 como parte de un recurso didáctico que complementa y acompaña los contenidos del programa educativo emergente Aprende en Casa que se basan en los Libros de Texto Gratuitos.

Aunque el regreso a clases de manera física depende de cómo avance la contingencia sanitaria, se prevé hasta este momento que será el 1 de junio de manera gradual, por lo que el complemento de la carpeta de Experiencias que realizan los alumnos puede ser ampliada con el uso del libro.

Además de la aplicación, también se puede consultar la página de internet de CONALITEG que ya estaba disponible desde inicio del ciclo escolar 2020 y que aunque la semana de regreso de vacaciones había presentado fallas, ya está completamente activa.

Captura de pantalla de la App Conaliteg / Captura de pantalla

El promedio de consulta en su aplicación para dispositivos móviles, CONALITEG DIGITAL, reportó alrededor de 500 mil consultas en promedio a la semana, y más de 100 mil vistas al catálogo histórico de libros de texto de la generación 1960 a 2014.

El Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán dijo que los contenidos del programa educativo emergente Aprende en Casa se basan en los Libros de Texto Gratuitos que fueron entregados a todas las alumnas y alumnos del Sistema Educativo Nacional, por lo que se garantiza la continuidad del ciclo escolar 2019-2020.

Portada de libro de Ciencias Naturales. SEP / Captura de pantalla

Para garantizar el acceso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a los servicios educativos de Educación Básica, la CONALITEG dispone de herramientas digitales para reforzar y facilitar el trabajo de los estudiantes, a pesar del aislamiento preventivo derivado de la propagación de COVID-19.

Los libros de texto pueden consultarse desde cualquier dispositivo electrónico, a través del sitio de internet conaliteg.sep.gob.mx y la aplicación CONALITEG Digital que contiene los libros de:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Telesecundaria

Educación Indígena

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, durante la presentación de los nuevos libros de texto y material pedagógico. Febrero 2020. / CUARTOSCURO

MILES DE HISTORIAS, UNA PANTALLA

Si lo que se busca es trabajar la lectura en casa en este tiempo, está disponible la biblioteca virtual Miles de Historias, una Pantalla, para que los alumnos puedan leer sin salir de casa que cuenta con 74 títulos diferentes.

Miles de historias, una pantalla, parte de Conaliteg / Captura de pantalla

Tripulantes de la Lectura, biblioteca virtual

También podrás revisar en Tripulantes de Lectura, textos de Elena Poniatowska, Miguel León-Portilla, Eduardo Matos Moctezuma, Guillermo Samperio, Marta Dujovne, entre otros destacados escritores y artistas plásticos, que son parte de la biblioteca que tiene el objetivo para fomentar en los niños el hábito de la lectura.