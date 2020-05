AMLO agradece a hoteles por hospedaje a médicos y personal de salud

No sólo ha sido la Residencia Oficial de los Pinos la que se ha convertido en espacio de descanso de médicos y personal de salud, sino también un gran número de hoteles, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su mañanera comentó que esta necesidad de personal de hospitales de no llegar a casa, se ha dado sobre todo en la Ciudad de México.

“Pues no sólo son Los Pinos, aquí aprovecho para agradecer a los dueños de hoteles, que no se había mencionado pero muchos hoteleros, pusieron sus instalaciones al servicio de la causa, básicamente en la Ciudad, saco esto a relucir para agradecer a los dueños de los hoteles que no lo habíamos hecho, por su solidaridad”.

Y es que a decir del director del Instituto Mexicano del Seguro Social de los censos que se han realizado, más del 80% de personal de salud ha manifestado la necesidad de ocupar otro espacio para su descanso, sin llegar a casa para evitar contagios o agresiones.

“85% de las personas en todo el país, no fue solamente en la Ciudad, fue en todo el país y con mayor énfasis en los estados con mayor contagios, el 85% nos dijeron que les interesaba, las razones era la lejanía entre su hogar y su centro de trabajo, tener algún familiar dentro de los grupos familiares o por temor a las agresiones que han ocurrido en estos traslados o al realizar algunas otras actividades”.

En Los Pinos, este lunes llegaron 58 médicos y enfermeras, aunque el lugar se habilitó para alojar a 100 personas. El Primer Mandatario comentó que será la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum quien dé a conocer el número de hoteles y su ocupación de trabajadores que dijo el titular del IMSS, se dedican directamente a la atención de Covid-19.