Industriales del calzado se verán obligados a cerrar por falta de apoyos

En el marco de la pandemia provocada por la presencia del COVID-19 en nuestro paìs, los industriales del calzado lanzan un SOS al gobierno federal pues ante la falta de apoyos a este sector se corre el riesgo de que muchas de estas empresas cierren en un plazo de 30 días con la consecuente pérdida de empleos.

Mediante una videoconferencia donde se presentaron los resultados de la encuesta para elaborar un diagnóstico de esta industria ante la emergencia sanitaria Alejandro Gómez Tamez presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato dijo que los resultados de la encuesta realizada entres los industriales de su sector es verdaderamente alarmante.

“Y bueno esto es lo que nos dicen en la encuesta donde siete de cada 10 empresas se. vertía forzado a tomar la decisiòn de cerrar el negocio si esto no se arregla en los pròximos 30 dìas estamos hablando de que en el estado hay aproximadamente desde unidades unipersonales aproximadamente unas tres mil 200”, dijo el presidente ejecutivo de la CICEG.

El presidente ejecutivo de la Càmara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG) agregò que el 49.5 por ciento de las empresas ha tenido que reducir personal y el 46 por ciento mantiene al mismo nùmero de empleados a pesar de estos nìmeros que veìamos en las fuertes caìdas de los ingresos, ventas y cobranza.

Gòmez Tamez dijo que la encuesta revelò que el 99 por ciento de los industriales de este sector no han recibido apoyos federales, el 18.2 por ciento han recibido algùn apoyo del estado y el 17.2 por ciento ha recibido algùn apoyo del municipio y el 18.2 por ciento ha recibido algùn apoyo de la banca comercial.

En ese sentido el presidente de la CICEG Luis Gerardo Gonzàlez Garcìa exhortò al gobierno a voltear a ver a este sector y a “jugar” màs que con el ànimo de apoyar a la gente màs necesitada apoyar a las empresas que son las que generan los empleos.

“Creo que se debe de jugar màs que con el ànimo de apoyar a la gente màs necesitada por apoyar a las empresas que son las generadoras del empleo que pueden producir buenos salarios y bienestar para la población, creo que es muy importante salvar a las empresas no a los empresarios se confunden el tema y piensan que el nombre empresario està ligado con riqueza hay muchas empresas que vamos al dìa, que vamos reinvirtiendo lo que se gana se va arriesgando el capital se van haciendo muchas cosas y hay poco dinero y realmente la liquidez està muy acotada, entonces el tipo de apoyos que han llegado del gobierno federal no es suficiente y no identificamos pràcticamente dentro del CICEG a una sola empresa que haya recibido este apoyo de 25 mil pesos”, acotò el lìder de los industriales del calzado en Guanajuato.

Reprochó que el gobierno federal de una manera muy particular se ha comunicado con el tema de apoyos pero desconoce a las empresas y quiere ayudar a las personas pero una empresa que tuviera 10 empleados por ejemplo una nómina de 1500 a 2000 mil pesos semanales pues serìan 20 mil pesos y el apoyo que le podría llegar serìa el equivalente a una semana de nòmina (25 mil pesos) y la verdad enfatizò no creo que sea un apoyo para levantar una economìa y mucho menos no es una polìtica seria para sacar a un paìs de una crisis tan importante como la que tenemos, finalizò.