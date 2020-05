Cremaciones y servicios funerarios gratis en la CDMX por COVID-19

Autoridades de la Ciudad de México en la alcaldía de Xochimilco informaron que se dispuso de dos crematorios para otorgar servicios funerarios gratuitos en el pb a todas las personas quienes lamentablemente hayan perdido a un familiar por COVID-19.

Con el objetivo de brindar atención a todas las personas que requieran un servicio de cremación y que no puedan costearlo, se establecieron guardias de 24 horas en dicho panteón, el cual se encuentra ubicado en acueducto, Mártires de Rio Blanco y México, Camino a San Pablo, Ampliación la Noria.

El Panteón Xilotepec, en el centro del barrio Huichapan, es uno de los más grandes y antiguos de la delegación Xochimilco. / CUARTOSCURO

Además también se dio a conocer que los servicios funerarios en la Ciudad de México para personas que fallecieron a causa del nuevo COVID-19 se brindarán de manera gratuita, en caso de que los familiares no puedan costearlo.

El servicio de cremación que ofrece la alcaldía de Xochimilco no es solo para los habitantes de esa alcaldía, sino para toda la Ciudad de México, pues las personas pueden ser canalizadas por Centro de Comando, Control, Comunicación, Computo y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Los servicios funerarios en la Ciudad de México para personas que fallecieron a causa del nuevo coronavirus se brindarán de manera gratuita / CUARTOSCURO

El alcalde afirmó que: “Son canalizados por el C5, porque ahí es donde está el puesto de mando del gobierno de la Ciudad y también se atiende no solamente población de la alcaldía de Xochimilco, también de otras alcaldías”.

Anteriormente el costo del servicio de cremación del panteón Xilotepec, era de 1666 pesos; además, la inhumación también se ofrece dentro de estos servicios gratuitos en el cementerio.

COMUNICADO:



Ciudad de México a 11 de abril de 2020



CON ALTAVOCES EXHORTAN A POBLADORES XOCHIMILCAS A PERMANECER EN CASA



* Funcionarios recorren calles y avenidas para reforzar medidas sanitarias.



Por otra parte, el alcalde de la demarcación, José Carlos Acosta Ruiz informó a todos los pobladores de la alcaldía o personas quienes tengan algún familiar enterrado en dicho panteón, que con motivo de celebración del día de las madres no visiten a sus difuntos, para evitar aglomeraciones y la propagación del virus.

SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CDMX

Si alguien lamentablemente tuviera la necesidad de recibir el apoyo de servicios sólo tiene que informarle a un policía vía Locatel o 911 para que realicen los respectivos procedimientos para el manejo del cadáver.

Si la persona perdió en su vida, además de retirar el cuerpo las autoridades, después el Registro Civil expedirá el certificado de defunción y se procederá a la desinfección del lugar y se hace un cerco epidemiológico.

También la Secretaria de Gobierno recomendó no hacer velorios y si los hacen, que sean menos de 20 personas las que asistan a ellos. Además agregó que no se harán traslados fuera de la capital. Explicó que no se les va a practicar necropsias a los cuerpos.

La Ciudad de México es una de las entidades que más casos de contagio y defunciones ha registrado, por lo que estos servicios funerarios y cremaciones serán de utilidad para quienes deafortunadamente pierdan algún familiar durante la pandemia por COVID-19.