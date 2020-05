Se cancela el juego de la NFL en México por el Covid19

Este lunes 4 de mayo, se ha confirmado que el juego de la NFL en México se ha cancelado por el coronavirus.

Esto se dio a conocer a través de un comunicado de NFL México, donde mencionan que se anunció que todos los juegos del 2020 se realizarán en Estados Unidos, además, se señala que el juego programado para este año en el Azteca se realizará en 2021.

Hace unos meses, se había dado a conocer que el equipo que jugaría en la Ciudad de México eran los Cardenales de Arizona, aunque no se tenía ni la fecha oficial ni el rival a enfrentar.

Debido a la situación actual, la NFL informa que los juegos programados en Londres y México serán pospuestos para 2021 como medida de precaución ante la contingencia. #NFLMX pic.twitter.com/hDdWSurB3Y — NFL México (@nflmx) May 4, 2020

Por otra parte, Londres tenía garantizados sus ya tradicionales encuentros, donde podrían disfrutar de la presencia de equipos como los Delfines de Miami, Jaguares de Jacksonville y Halcones de Atlanta, estos encuentros también fueron cancelados.

Aquí el comunicado oficial con respecto a la suspensión de los partidos internacionales para la temporada 2020 ⬇️ #NFLMXhttps://t.co/Iud9c8FiKy — NFL México (@nflmx) May 4, 2020

En un inicio se había comentado que la temporada de la NFL no sufriría cambios y que los juegos internacionales no corrían peligro pero, ante la falta de seguridad para jugadores y aficionados, es un hecho que no se podrán realizar dichos encuentros fuera del territorio estadounidense.

Cabe recordar que no es la primera vez que México se queda sin partido de NFL, ya que en el 2018 se canceló el encuentro entre Rams de Los Ángeles y Jefes de Kansas City por las terribles condiciones del pasto del Estadio Azteca.