Este jueves, el gobierno federal anunció la implementación de la estrategia "Juntos por la Salud" donde se destacó se han obtenido 900 millones de pesos con el apoyo de la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil para apoyar al personal médico y de la salud que atiende la pandemia de coronavirus a través de material como kits de cuidado personal, hospedaje, agua entre otros insumos.

El canciller Marcelo Ebrard, destacó que este apoyo permitirá una primer distribución de kits de cuidado personal en 51 hospitales.

"Hasta esta fecha se han reunido 900 millones de pesos, se van a distribuir kits en 24 estados, están incluidos 51 hospitales, los kits están diseñados para proteger a los trabajadores de la salud, a todos los que tienen que ver en estos hospitales con la atención directa a los pacientes Covid-19, se va a dar un informe cada semana de los avances y sobre todo una invitación para quienes quieren participar, si quieres donar un kit para un médico, para una enfermera, para un hospital, la información a través de la Fundación para la Salud".

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizará que no ocurra como en años anteriores donde los insumos, no llegaban a su destino.

"Que estamos cuidando de que lleguen todos los apoyos a los hospitales y no haya desvíos, que no se repitan las historias de antes de que fundaciones, nacionales o del extranjero entregaban, materiales, equipos e incluso dinero y que no había cuentas claras, eso ya pasó".

Por cierto, que reiteró el llamado a los médicos y enfermeras especialistas a unirse al trabajo del gobierno federal contra la pandemia y extendió el llamado a los profesores de medicina de facultades.

Por su parte, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo, explicó que también se está haciendo el análisis necesario para que los estudiantes de medicina que por voluntad, se quieran sumar a la atención de personas contagiadas, puedan hacerlo sin que signifique un riesgo mayor.