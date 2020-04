México tendrá caída, pero se concentrará en proteger a la gente de menores recursos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que este jueves aseguró que gracias a la solidez de la economía nacional, ante la pandemia de Coronavirus el Producto Interno Bruto sólo se contrajo 1.6% con respecto al trimestre anterior.

Y aunque recordó que viene lo más difícil, señaló que en la administración de Ernesto Zedillo se dio la peor caída con -5.7% en 1995 y de Felipe Calderón con -5.1% en 2009.

“Se habla que la crisis mundial de ahora es la peor crisis después dela crisis de 1929, todas las economías de acuerdo a las proyecciones se van a caer, se está considerando que sólo va a crecer China 1.5 pero China crecía al 10, nosotros tenemos un modelo nuevo en donde se protege a la gente, esa es la diferencia, no hay corrupción, no hay despilfarro, no hay lujos”.

Al enfatizar que no pueden echarse campanas al vuelo, destacó que la recaudación fiscal creció pasando de 203 mil 137 millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2019 a 239 mil 697 millones de pesos hasta hace unos días de abril.

“Algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así,1.6 con relación al trimestre anterior, es decir, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, 1.6, hay otro dato que considero bueno les hablaba de la recaudación en los cuatro meses de este año, hasta abril, estamos arriba en recaudación en términos reales entonces no es cantar victoria porque viene lo más difícil”.

Aseguró que la pandemia no es el mayor de sus retos y culpó a la oposición de criticar al gobierno por ya no tener los privilegios de antes por lo que dijo más que empresarios, son traficantes de influencias, así mismo enfatizó, el gobierno no rescatará ningún gremio como el de la construcción u otros porque debe atender a los más necesitados.

“Es enojo de la llamada clase política y de los llamados hombres de negocios, que en realidad ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia, tenemos que cuidar el presupuesto, los fuertes no necesitan el aval del gobierno, tienen sus bienes para dejar en garantía, cómo vamos a dejar en garantía el presupuesto que es de todos, ustedes están de acuerdo en que se rescate un gremio con dinero del presupuesto, yo creo que no porque quién rescata al indígena, al campesino, al obrero o pequeño comerciante”.

Afirmó que la estrategia de México ha sido de las más exitosas en el mundo al basarse en la responsabilidad de la gente y atendiendo la recomendación de los expertos médicos. En este escenario el canciller, Marcelo Ebrard negó que se esté atendiendo la solicitud de senadores de Estados Unidos que urgieron al secretario de Estado Mike Pompeo, pedir a México que clarifique su definición de negocios esenciales y es que dijo el titular de Relaciones Extertiores, México tiene su propio calendario ante el Covid-19.

“Está muy claro que el proceso que México está siguiendo en tiempos tiene su propia dinámica y está determinado por el consejo de Salubridad General, por las decisiones del señor Presidente y las propuestas del sector Salud, no es un tema bilateral, no señor ni ha habido ninguna comunicación por parte del Secretario de Estado, y no supongo que la vaya a haber con respecto a esa carta es un asunto interno de Estados Unidos, estamos en una cadena de valor global pero la prioridad de México hoy es la salud y la protección de los enfermos y las medidas de la Secretaría de Salud para evitar los contagios y México va a seguir ese calendario, es su calendario”.

El Secretario de Relaciones Exteriores indicó que se sigue avanzando en el apoyo de los mexicanos contagiados en el extranjero e informó que se ha solicitado apoyo por el fallecimiento de más de 200 connacionales. Por último negó que exista abandono en las fronteras del país para el ingreso de migrantes centro y sudamericanos, aseveró que se están rindiendo los informes pertinentes y se han hecho vuelos diariamente al Salvador, Guatemala y Honduras para hacer repatriaciones, enfatizó que existe buena coordinación con ellos.