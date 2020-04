Pide AMLO a empresas cumplir y cerrar sus puertas, balconea a incumplidas

El presidente López Obrador invitó nuevamente a las empresas que no han cumplido con las medidas sanitarias por el COVID19, a que lo hagan no solo porque serán exhibidas como incumplidas sino para que sus trabajadores no resulten contagiados ni contagien a sus familias y vecinos, pero además para que la cuarentena termine más pronto y con menos daños a la economía.

En su conferencia de prensa. aclaró que no se trata de perjudicar a nadie, pero lamentó que haya algunas compañías que no han seguido las recomendaciones durante la contingencia. Dijo que en el mundo se sabe que en Mèxico hemos podido domar a la pandemia, pero no debemos relajarnos.

“La mayoría de las empresas y los comercios, están cumpliendo, si no relajamos la disciplina vamos a tener buenos resultados y esto nos beneficiará a todos. Y si esto ocurre vamos a levantar la cuarentena más pronto y vamos a reactivar la economía y el daño económico va a ser menor”.

Por su parte, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que el 87 por ciento de las empresas sí han seguido las medidas sanitarias pero eñ 13 por ciento se resisten a hacerlo.

Al Presentar el 'Quién es quién de las empresas`, la funcionaria reveló que el 23 por ciento de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.

De hecho, dio algunos ejemplos de las empresas que sí respetan las medidas y cerraron sus puertas, pero también de las que se niegan a cerrar a pesar de no realizar actividades esenciales como industria del calzado y textil

“Está el caso de Andrea que se dedica a la fabricación de calzado con más de cien trabajadores, el caso de Carnival, en Pachuca, Hidalgo, se encargan de la industria textil. También tenemos el caso de Coppel, que han sido exhortada e insiste en el no cumplimiento”.

Por su parte el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, explicó que aunque no están asistiendo los alumnos a clases, los padres de familia deben pagar las colegiaturas en las escuelas privadas.

Dijo que lo mejor sería que pudieran encontrarse vías para flexibilizar los pagos entre los padres de familia y los directivos de los planteles, para reducir cuotas o diferir los pagos a meses sin intereses, pero sea cual sea la circunstancia se tienen que pagar las colegiaturas.

“Y lo que hemos estado haciendo y en la mayoría de los casos es que padres y escuelas negocian una quita, un descuento o el no cobro de recargos y asì como están recibiendo clases a distancia puedan negociar. Porque también, sentarse en sus laureles y decir pues si mis hijos no están recibiendo clases normales, no pago, pues es un pretexto”

Ricardo Sheifield , dijo que en caso de no ponerse de acuerdo la Profeco conciliará entre las partes.