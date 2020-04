Vigilará AMLO que préstamos lleguen a empresas que lo necesiten

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador advirtió que “vigilará” que los 750 mil millones de pesos que destinará el Banco de México para apoyar a pequeñas y medianas empresas realmente se dirijan ese sector y no para salvar a grandes corporaciones quebradas desde antes de la pandemia o bancos afectados por las crisis

Es más recordó que esos fondos no pertenecen al Banco Central sino a la Nación, dijo respetar la autonomía del Banco de México, pero dijo que su gobierno estará muy atento que no se comprometan recursos de los mexicanos.

López Obrador dijo que ya leyó un desplegado de varias personalidades en las que le piden regresar al esquema neoliberal anterior para apoyar a las grandes empresas, es decir, que añoran el pasado. Pero se van a quedar esperando porque esto ya cambio, el pueblo votó por un cambio y nunca más habrá un Fobaproa, un Fobaproa II.

En torno al acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios para obtener un crédito por 12 mil millones de dólares para apoyar a unas 30 mil micro , pequeñas y medianas empresas, el presidente López Obrador aclaró que la Secretaria de Hacienda no avala ese préstamo, de hecho, molesto dijo no estar en contra de que se apoye a los empresarios, pues su gobernó lo hace, pero no que no le gusta es “el modito con el que se hace el convenio , pretendiendo imponer un esquema económico con el que su gobierno no está de acuerdo”. Nada que toque recursos del erario, que no nos quieran engañara y después nos salgan con que se trata de deuda privada que se va a socializar al pueblo”.

Y algo que molestó mucho más al presidente de México, fue la portada de la Revista Proceso que titula en su nota principal como La Pesadilla y muestra una fotografía con médicos al parecer ingresando a un crematorio un cadáver, dijo que si donde Julio Scherer viviera se volvería a morir. Sostuvo que hay muchas informaciones falsas por eso no quiere dejar de hacer sus conferencias mañaneras, para contrarrestar el alarmismo.

López Obrador aseguró no censurar a ningún medio de comunicación pero, cuestionó que se ejerza la libertad de expresión, sin escrúpulos morales, sin ética, eso está fortísimo, dijo, y dio por terminada la conferencia de prensa.

Por cierto que, en la conferencia de prensa, la titular del Trabajo, Luis Marìa Alcalde dijo que el 87 por ciento de las empresas están cumpliendo con las medidas sanitarias y han cerrado sus puertas y que solo el 13 por ciento restante se niega a hacerlo, entre ellas las tiendas Coppel y la compañía de calzado Andrea entre otras, por lo que hizo un llamado a cuidar a sus trabajadores y la comunidad en general, porque los municipios con mayor contagio de covid-19 se ubican precisamente donde hay negocios que se niegan a cerrar a pesar de no realizar actividades esenciales.