Publican en DOF medidas de austeridad contra coronavirus

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Destaca que no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente.

Además no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Se cancelan diez subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.

El documento enumera 38 programas prioritarios de la administración federal, entre los cuales se encuentran la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Discapacidad, Sembrando Vida, la Construcción de las 100 Universidades Públicas, Guardia Nacional, el Aeropuerto General Felipe Ángeles, la producción petrolera, la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la refinería de Dos Bocas…

Además el parque Ecológico Lago de Texcoco, Tren Maya, desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec y la defensa de los derechos humanos.