La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, realizará labores de supervisión y regulación del tránsito vehicular en la vía pública durante la operación del programa “Hoy No Circula Extendido", anunciado por la Fase 3 de la emergencia Sanitaria.



A través de un comunicado la dependencia detalló que estas acción forma parte de las medidas implementadas para reforzar las acciones de combate a la propagación del COVID-19.



Por tanto a partir de este jueves 23 de abril con el programa, se deberá reducir la circulación de vehículos automotores en calles de la Ciudad de México y zonas conurbadas, para lo cual agentes de tránsito de la SSC realizarán recorridos de supervisión con el objetivo de hacer cumplir las disposiciones determinadas por el Gobierno de la Ciudad de México para mantener la estrategia de la campaña “Sana Distancia” y reducir el riesgo de contagio.



Durante la aplicación del Programa No Circula Extendido, todos los vehículos, sin importar su holograma estarán limitados a la circulación, incluyendo los hologramas “0” y “00”, solamente podrán hacerlo sin restricción los vehículos de transporte público individual de pasajeros (Taxis), transporte de carga, vehículos con placas para personas con discapacidad y vehículos conducidos por personal médico y trabajadores de la salud, que así lo acrediten.



El objetivo es desalentar la movilización de personas que no sea estrictamente necesaria, para que prescindan de salir de sus domicilios si no realizan actividades sustanciales y con ello evitar exponer su salud y la de su familia.



Sin embargo. en caso de infringir las normas de circulación, el conductor será acreedor a las sanciones previstas en el artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, así como a lo dispuesto en el numeral 13.10 del Aviso del Programa de Verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2020 aunque la dependencia aclara que sòlo los policías de Tránsito podrán multar por no respetar el Hoy No Circula durante la emergencia sanitaria.



Entre las sanciones destacan multas que van de 20 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, así como la remisión del vehículo al Depósito Vehicular, la cual, en su caso, se llevará a cabo únicamente por indicación y validación por parte de mandos medios y superiores de la Policía de Control de Tránsito.



Cabe señalar que durante la mañana de este jueves, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, 36 detenciones, de los cuales 35 fueron apercibimientos, en la mayoría de los casos, los automovilistas comprobaron pertenecer al sector salud, y un vehículo trasladado a un depósito vehicular, por no acreditar un motivo relevante del uso del automóvil.



Por lo anterior la SSC exhorta a todos los automovilistas que no realicen actividades sustanciales a permanecder en casa, y si requieren salir, utilizar algún otro medio de transporte con las recomendaciones de cuidado a su salud, como el uso de cubreboca y gel antibacterial, a fin de reducir las posibilidades de contagio.