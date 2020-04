Por humanidad, el presidente AMLO debe suspender Dos Bocas: PAN

El líder nacional panista Marko CortÉs y el Secretario de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Rodríguez Doval consideraron que es momento de reorientar esos recursos al combate de la epidemia por Covid-19 y a resistir la crisis económica que ya afecta al mundo...



“El Presidente López Obrador no puede ni debe dejar pasar esta gran oportunidad para cancelar o, por lo menos, postergar el proyecto de Dos Bocas. Hoy, el Presidente puede demostrarnos que en su gobierno primero están México y su gente y, al final, cualquier interés particular, como el que tiene él en esa refinería”.



Agregaron que siendo optimistas, pensando en que el dólar se estacionará en un precio promedio de 23.8 pesos, la construcción de la refinería se dispararía 23%, pues se fijó un gasto máximo de 8 mil millones de dólares. Con ese precio promedio, Dos Bocas costaría a los mexicanos 190 mil 400 millones de pesos, pues difícilmente el dólar llegará a los niveles de mayo de 2019 (19 pesos por dólar, que daban un total de 154 mil 400 millones de pesos).



Insistió en que que, igualmente, deben suspenderse o cancelarse proyectos como el Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía, pues carecen del visto bueno de los expertos y especialistas. Con los recursos de esas obras no esenciales para México, que costarán arriba de los 400 mil millones de pesos, puntualizó, se podrían construir alrededor de 250 hospitales, adquirir millones de mascarillas de la más alta tecnología, y hasta pagar el sueldo anual de un millón de médicos especialistas.