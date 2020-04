Nos necesitamos mutuamente... no se puede cerrar frontera del todo: AMLO

Nos necesitamos mutuamente contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la firma anunciada por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump en materia migratoria.

Durante la mañanera el primer mandatario dijo que no se paralizará la economía comercial ni habrá limitaciones para los trabajadores agrícolas migrantes. Enfatizó es indispensable que la frontera se mantenga abierta.

“Hay que tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica comercial y que este, no va a haber limitaciones para los trabajadores agrícolas migrantes, nos necesitamos mutuamente ya no se podría cerrar la frontera por completo porque existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera”.

Respecto a la carta que el enviaron empresarios del vecino país del norte para que se reinicie lo antes posible la actividad económica en México, López Obrador dijo que se analizará esta posibilidad.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva para suspender por 60 días la emisión de residencia permanente a inmigrantes extranjeros, como parte de su estrategia para proteger a estadunidenses desempleados indicó que con ello se va a garantizar que ningún estadunidense desempleado sea reemplazado por extranjeros.