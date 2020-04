“Odio el Coronavirus porque no nos deja hacer nada, sólo nos deja hacer cosas, hacer la casa y quedarnos en casa”.

Ella es Astrid Karyme, tiene cinco años y hace dos días terminó sus vacaciones, sin vacaciones, para empezar clases, sin escuela. Aunque pudiera considerarse que estudiar en casa es cómodo para muchos niños y padres de familia, se vuelve una pesadilla y es que para cumplir con el proyecto “Aprende en casa”, implementado por la Secretaria de Educación Pública, los pequeños necesitan alrededor de ocho horas diarias, es decir, para Astrid, el doble que lo que vive en su tercer grado de kínder.

En unos minutos pasa del reto interesante a la frustración y agotamiento. Es que igual que otros niños, no siempre soportan dos horas continuas de los programas televisivos y cuando llegan las preguntas, el contenido ya se les olvidó.

“Soy Kenya y voy en quinto y mi opinión sobre que estén dando clases por la tele no me gustan porque las preguntas las pasan muy rápido y nada más te dan 30 minutos, no, menos como dos segundos para anotar las preguntas y no me gusta porque son muy difíciles”.

El programa anunciado este martes pero implementado desde el lunes incluye clases por canales de televisión, así como ejercicios que diariamente enviarán los profesores titulares de materias como español, matemáticas, inglés, entre otros, situación que padecen también los padres a los que además no les convence el contenido.

“Mi niña va en tercero de kínder y la verdad es que estos dos días han sido un verdadero caso porque el programa de televisión empieza a las siete de la mañana y a esa hora la Niño ya debe estar bañada y desayunada y lista para poner atención además es más pequeña para tomar apuntes entonces yo los tengo que tomar y a parte a la media hora se aburre, se levanta ya no quiere ver más la televisión, no quiere hacer las cosas, llora más, pela más entonces yo creo que se tiene que buscar una alternativa más eficaz y didáctica porque recordemos que deben ser clases para niños no para los papás.

-Mi nombre es Jazmín Romero tengo un hijo de siete años y vemos las clases a las nueve, de nueve a diez de la mañana y de 12 a una, si están mejor estructuradas pero a mi punto de vista solamente es como un repaso y me preocupa porque en un mes no van a ver el último trimestre y en la escuela también le deja tarea la maestra entonces de pronto es mucho”.

Y en las escuelas particulares la historia no es distinta

“Mi hijo de primaria está trabajando con la plataforma de Zoom, se está conectando de las ocho de la mañana a las dos y media de la tarde y aún así yo veo que la forma que lo están manejando es muy rápido para ellos y si los está estresando mas que cuando van a la escuela, a parte de esto están dejando tareas que terminando las dos y media de la tarde es la hora de comer y después se tienen que poner a hacer la tarea”.

Para Nancy, el reto es mayor al vivir en Hidalgo y no tener una señal clara del canal 11.2.

“Tengo dos hijos de primaria secundó y quinto grado, son muy buenos contenidos, están interactivos sin embargo no están adecuados al nivel que están debido a que son por grupos, primero-segundo, tercero-cuarto, quinto-sexto en cuanto los canales son canales que no se ven por lo tanto para solicitar los contenidos está muy saturado el internet y no es tan fácil obtenerlo.

Los profesores también viven su calvario porque además de revisar contenidos de alumnos también deben cumplir con los hijos.

“Tengo cuatro niñas, una va en sexto grado, otra en quinto una en preescolar, (gritos) desde la mañana hasta la tarde veo televisión, tengo que ayudarle a mis hijas con sus actividades, con su carpetatita para tener evidencia a parte soy profesora, mis padres de familia me marcan, me dicen que cómo hacer la carpeta, que no entienden cómo hacer las actividades, me marca la directora: contesta un cuestionario, inscríbete, estos dos días para mi se me ha hecho muy difícil”.

Para quien trabaja en particular también se les cargó la mano.

“Pues sí se nos pidió con mucho tiempo las actividades para cuando ya se las tendríamos que enviar a los padres de familia, al mandarlas pues tuvimos muchas modificaciones que así no era, que pues veíamos otra cosa, como que empalmara lo que ofrecemos como escuela particular a lo que da la SEP es un poco complicado, también pues nos enfrentamos al reto de ahora hacer video, no contamos con esa habilidad no y vamos a dos públicos, a los alumnos y a los papás que si puede haber uno de así ya se equivocó”.

Durante la mañanera el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma informó que el periodo escolar concluirá el 17 de julio, sin embargo nuestros entrevistados se dijeron preocupados del estado y ánimos en que llegaran a esa fecha.