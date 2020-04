El constante trato con pacientes de COVID-19 ha ayudado a que especialistas encuentren las características de este virus.

El sistema de salud de la Emory University de Atlanta que está conformado por 10 hospitales, reportaron un síntoma particular en la sangre de los pacientes.

Los expertos aseguran que a pesar de que le pusieron anticoagulantes, los afectados seguían desarrollando coágulos / Getty Images

También te puede interesar: Médicos de Wuhan sobreviven de COVID-19 y notan cambio de color en su piel



Los expertos aseguran que a pesar de que le pusieron anticoagulantes, los afectados seguían desarrollando coágulos. "Fue entonces cuando supimos que teníamos un gran problema" dijo Chris Copersmith, cirujano de cuidados críticos a The Washington Post.

La preocupación empezó a aumentar, pues de acuerdo con los reportes el número de pacientes con COVID-19 que presentan esta problemática en la sangre va en aumento en varios hospitales.

Esta problemática en la sangre va en aumento en varios hospitales / Getty Images

Al principio en Estados Unidos todos los médicos se sentían seguros para combatir al virus, pues según con los primeros reportes el COVID-19 tenía que ver con problemas respiratorios que podía ser contagioso y letal sin vacuna ni tratamiento.

Pero conforme va pasando el tiempo y los casos aumentan los especialistas han notado que el virus no solo ataca a los pulmones sino también a los riñones, cerebro, corazón, intestino e hígado.

También te puede interesar: El coronavirus podría tener un síntoma que había pasado inadvertido



Especialistas en medicina cardiovascular ya se empezaron a unir a esta problemática desde el momento que descubrieron que el virus afecta a la sangre / Getty Images

Con este nuevo síntoma algunos médicos, consideran implementar un cuadro de prevención de anticoagulantes a los pacientes con COVID-19, incluso si estos se ven estables para sobrellevar la enfermedad.

“El problema que tenemos es que, si bien entendemos que hay un coágulo, todavía no entendemos por qué hay un coágulo. No lo sabemos. Y por lo tanto, tenemos miedo”, dijo a The Washington Post el doctor Lewis Kaplan, médico de la Universidad de Pensilvania.

También te puede interesar: El duro testimonio de la primera persona con coronavirus admitida por China

Los especialistas han notado que el virus no solo ataca a los pulmones sino también a los riñones, cerebro, corazón, intestino e hígado / Getty Images

Especialistas en medicina cardiovascular ya se empezaron a unir a esta problemática desde el momento que descubrieron que el virus afecta a la sangre.

“Una de las teorías es que una vez que el cuerpo está muy concentrado en una lucha contra un invasor, el cuerpo empieza a consumir los factores coagulantes, lo que puede generar coágulos sanguíneos o hemorragia. En el ébola, la balanza se inclinaba más hacia la hemorragia. En el COVID-19, hay más coágulos sanguíneos”, afirmó Harlan Krumholz, especialista cardíaco en el Centro Hospitalario Yale- New Haven.

También te puede interesar: Así daña el coronavirus a los pulmones humanos

Hasta el momento los especialistas siguen investigando y tratando de entender a este virus pues conforme pasa el tiempo parecen surgir nuevos síntomas / Getty Images

Un estudio holandés publicado el 10 de abril en Thrombosis Research ofreció más evidencia de que el problema es general. El estudio reveló que 38% de los 184 pacientes de COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos presentaban una coagulación anormal de su sangre. Los investigadores lo denominaron “una estimación conservadora” porque muchos de los pacientes estaban todavía hospitalizados y con riesgo de presentar mayores complicaciones, de acuerdo con The Washington Post.

También te puede interesar: Captan al nuevo coronavirus dañando las células humanas



Hasta el momento los especialistas siguen investigando y tratando de entender a este virus pues conforme pasa el tiempo parecen surgir nuevos síntomas que ponen en alerta a los médicos.

“Hay muchísima especulación”. “Ese es uno de los aspectos más frustrantes de este virus. Todavía desconocemos muchísimas cosas”, afirmó Krumholz.