Ricardo La Volpe se retira como entrenador

Después de 36 años de trayectoria, Ricardo Antonio La Volpe expresó para la Cadena ESPN el fin de su carrera como entrenador profesional para darle paso al nuevo reto en esta etapa como Directivo.

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión”.

El bigotón señaló algunos de los motivos por el cual tomó esta decisión. “Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”.

Ricardo Lavolpe explicando en mi opinión uno de sus mayores aportes al fútbol: La Salida Lavolpiana...

✔️En este vídeo vemos como él mismo nos explica muy claramente su fase de inicio del juegopic.twitter.com/4OPlvI1MFA — Analista Futbol (@analistafutboll) November 29, 2018

Por otra parte, bastó quedar en penúltimo lugar del pasado Apertura 2019, producto de 17 encuentros dirigidos 4 victorias, el mismo número de empates y 9 derrotas para darse cuenta que sería su última experiencia como Director Técnico.

“No, no. Después de lo que me pasó en Toluca, ya no quiero”.

El argentino dirigió a 14 equipos, de los cuales 10 fueron en el futbol mexicano. Con Atlante consiguió su único título en la Liga BBVAMx, Los cuatro clubes restantes son 3 de su natal entre ellos Boca Juniors.

Además dirigió a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Alemania 2006, así como también tomó las riendas del combinado de Costa Rica.

Ricardo Antonio La Volpe tuvo buenos y malos momentos, fue protagonista dentro y fuera de la cancha, en muchas ocasiones el centro de atención por sus actitudes y declaraciones, a veces buenas otras malas, pero siempre será recordado como el precursor de estilo lavolpismo, por muchos ejecutado en el balompié nacional.