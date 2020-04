Busca UIF que recursos de procedencia ilícita se ocupen en atender COVID-19

La Unidad de Inteligencia Financiera indaga el posible acaparamiento de insumos y medicamentos para poder aumentar los precios de los productos, por ejemplo o casos de robo hormiga de artículos básicos, como se ya se la reportado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así lo dio a conocer su titular, Santiago Nieto.



En entrevista desde Palacio Nacional señaló qué se busca la posibilidad de utilizar recursos obtenidos de actividades ilícitas para reforzar acciones contra el Coronavirus.



“Sí se ha planteado por ejemplo en el congelamiento de cuentas por ejemplo en el tema de congelamiento tenemos cinco mil 400 pesos congelados en los bancos por actividades ilícitas y 52 millones de dólares y no se han podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo. Hemos pensado solicitarle a la Fiscalía General de la República, vía la facultad que tienen ellos para plantear la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil, para que se pueda extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”.



Comentó que existe un caso de 2 millones de dólares vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación y otro de trata de personas por 80 millones de pesos; de cuentas que nadie reclamó y destacó qué existen 160 procesos del 2019 y 35 en 2020 presentados ante la FGR.



Por otra parte, el funcionario confirmó que si se investiga a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto entre ellos personas cercanas al ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza fallecido semanas atrás.



“Nosotros hemos presentado ya denuncias contra Rosario Robles, primero; segundo contra Emilio Lozoya presentamos cuatro denuncias Todavía nos falta terminar la investigación de Fertinal y de el astillero español; Tenemos también denuncias contra (Gerardo) Ruiz Esparza, él ya falleció pero va en contra de su círculo cercano y OHL. Evidentemente, hay una investigación sobre Luis Miranda relacionada con presuntos actos de corrupción; vamos a seguir con ese proceso a efectos de presentarlo ante las instancias competentes”.



Detalló que de las investigaciones a las secretarias de “Comunicaciones y Transportes, SEDESOL, Sedatu y Salud así como Pemex, se investiga más que secretarios a directores y titulares de institutos donde se han encontrado cuestiones irregulares.



Respecto la extradición de Emilio Lozoya indicó que ya se entregó la información a la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, “tanto en el caso de lozoya como de Karime Macías”.