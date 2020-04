Pide AMLO a los carteles "bájenle" a la entrega de despensas

El presidente López Obrador lamentó que a pesar de que estamos en plena contingencia sanitaria, no cesan los delitos como es el caso de los homicidios dolosos que lejos de disminuir aumentan, prueba de ello, son los 105 asesinatos registrados tan solo este fin de semana.

Pero lo que más le molestó fue que algunos cárteles de la delincuencia, hasta se atrevan a repartir despensas con el logo y nombre de dichas organizaciones criminales como si fueran grupos muy generosos con la sociedad

Es más, les pidió que le bajen a esa actitud de aparente filantropía con las personas más pobres, pues su gobierno atiende a la población más vulnerable y lo seguirá haciendo.

“He estado viendo que reparten despensas, dejen de balandronadas, entonces, que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas, no, mejor bájenle. Bájenle si me están escuchando o me están viendo, no a las despensas, Ahora resulta que me salieron como los de antes que repartían despensas, frijol con gorgojo. Y decirle a la gente que la vamos a seguir ayudando y cada vez más”.

Insistió que esta actitud no ayuda y pidió que mejor piensen en ellos mismos, en sus familias y las de las víctimas.

López Obrador pidió a la delincuencia organizada contribuir a lograr la paz en todo el país.