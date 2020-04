'One World'; mensaje de esperanza en medio de la pandemia por COVID-19

El mundo se reunió por primera vez en un concierto masivo vía plataformas digitales, gracias a la iniciativa de la cantante de pop y corazón altruista de Lady Gaga que concentró a artistas de talla internacional como Paul McCartney, The Rolling Stones y Beyonce.

Entre mensajes de mandatarios mundiales e historias que tocaron el corazón por la forma de ayudar en medio de una pandemia que ataca a todo el mundo, entre la música, la comedia e historias que agradecían a todo el personal de salud por estar en la primera línea de combate al COVID-19 cantaron a favor de la unión mundial.

El programa "One World: Together at Home"fue transmitido a través de múltiples canales de televisión en Estados Unidos, así como canales de Youtube y Twtter.

Con filmaciones desde la intimidad de sus hogares bailaron y cantaron, o enviaron mensajes de apoyo al mundo. Artistas como Elton John, Stevie Wonder o el futbolista británico David Beckham, hasta la intervensión de quien fuera la primera dama estadounidense Michelle Obama. Entre otros como Oprah Winfrey, Andrea Bocelli, Celine Dion y Billie Eilish.

"Estoy muy agradecida con los trabajadores de la salud, los trabajadores médicos, todos los trabajadores de las tiendas de comestibles y los repartidores, los trabajadores postales, todas las demás organizaciones sin fines de lucro que están trabajando tan duro", dijo Gaga.

El concierto también tuvo sus conductores y presentadores como cualquier concierto, con la presencia de Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y Jimmy Fallon, el especial rindió homenaje a los maestros y trabajadores de la salud, supermercados, servicios de reparto, correos y otros trabajadores.

Lady Gaga fue la encargada de realizar la curadora de este evento que fue organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen.

The Rolling Stones, cuyos integrantes aparecieron en cuatro lugares separados, cantaron "You Can't Always Get What You Want", con Mick Jagger y Keith Richards tocando guitarras acústicas.

Wonder, en un homenaje a Bill Withers, quien murió hace dos semanas, interpretó "Lean on Me", mientras que McCartney cantó "Lady Madonna" recordando que su madre era enfermera y partera.

"Sabes que el coronavirus es un problema cuando un Beatle se involucra en esto", bromeó Kimmel.

La transmisión también contó con la presencia de la estrella latina Luis Fonsi, la cantante de R&B Jennifer Hudson, la jugadora de fútbol estadounidense Megan Rapinoe, la cantante de Hong Kong Eason Chan, Vishal Mishra de India y el músico emiratí Hussain Al Jassmi.

Con un mensaje de "quédate en casa" este concierto unió al mundo durante más de 4 horas por medio de plataformas digitales, sin duda un cambio a la forma de hacer altruismo en tiempos de emergencias mundiales.

Con información de Reuters.