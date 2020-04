Se debe hacer caso a autoridades de salud... Alatorre se equivocó: AMLO

Un llamado a hacer una sociedad justa y fraterna hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que el conductor JAVIER Alatorre se equivocó al recomendar a la población, no hacer caso al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell afirmando que las cifras que presenta en las conferencias nocturnas, son falsas.

En un mensaje difundido en YouTube, el Primer Mandatario consideró que lo dicho por Alatorre, fue en uso a su derecho de libertad de expresión.

“Creo que se equivocó mi amigo JAVIER Alatorre, fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como cometemos todos y además hizo uso de su libertad, cada quien puede expresarse no debe haber de ninguna manera linchamiento Politico por alguien que no comparta nuestro punto de vista, inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad incluso que pueda ser hasta dañino para los seres humanos que no es esa la intención de JAVIER”.

En su mensaje respaldó al funcionario federal enfatizando, lo representa a él y su familia.

“Pero aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell es una autoridad, él nos representa, a mí me representa, yo me siento representado por él y a mi familia y debemos hacerle caso a los especialistas”.

Por ello insistió el mensaje de mantener los cuidados de sana distancia y contingencia a fin de terminar pronto con los contagios de Covid-19.

Por otro lado aseguró que el próximo mes comenzarán a distribuirse los apoyos para pequeñas y medianas empresas, formales e informales, con tres millones de créditos así mismo dijo se adelantarán becas, apoyo a personas de la tercera edad, pescadores y campesinos a través de cuentas bancarias ,para después hacerlo en el banco directamente y por último al pasar la crisis, de empleados de gobierno a los más necesitados.