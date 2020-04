Más de seis mil casos confirmados por COVID-19; fallecen 546

Siguen los números al alza por el padecimiento de COVID-19, según confirmaron las autoridades de salud, en nuestro país ya son seis mil 875 los casos confirmados con 13 mil 364 los casos sospechosos y 546 defunciones.

Aunque se insistió que las defunciones mantienen una estabilidad a pesar del aumento, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, reconoció que existe un retraso de alrededor de dos semanas del registro a nivel nacional en los casos confirmados o fallecimientos, pero refirió que se debe al registro que deben recabarse de los más de 26 mil unidades médicas.

“Son los mismos estados los que capturan sus casos probables, son los mismos estados los que capturan sus resultados, teniendo siempre lógicamente la contemplación que también hay laboratorios regionales que concentran muestras de varios estados y son estos los que emiten los resultados pero esto se da en una sistematización en la que podemos tener en 48 a 72 horas no solamente la notificación de los casos sino también los resultados que en su momento se llevan a cabo, lo que nos toca hacer además de coordinarnos con ellos, emitir lineamientos, de tener la rectoría de cómo funciona ese sistema es también lógicamente ingresar a esa plataforma y con los puntos y fechas y horas de corte extraer la información que los 32 estados han capturado y poder preparar los productos que noche por noche les traemos”.

Y es que este viernes el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla acusó a los expertos de la Secretaría de Salud de dosificar la información sobre los contagios de Covid-19 a lo que el subsecretario, Hugo López Gatell, afirmó que ello es resultado también de los datos que vayan dando las autoridades estatales.

“Lo mismo que digo a los 32 gobernadores y gobernadoras, ellos son la autoridad sanitaria de cada estado y como hemos explicado la Ley General de Salud contempla lo que jurídicamente se llama la concurrencia entre la federación y los estados, esto quiere decir, ambos somos partícipes de la responsabilidad del cuidado de la salud de la población que vive en cada rincón del país pero se contempla qué le toca hacer a cada quién y cómo se contempla el Gobierno Federal con los gobiernos estatales”.

Incluso no descartó que en los municipios donde se tengan como casos nulos, sea por la falta de aviso de los responsables locales. Respecto a la lista de municipios que podrán levantar las medidas sanitarias el próximo 17 de mayo, López-Gatell aclaró que se dará a conocer dependiendo la reducción de contagios.

“Quiénes sí y quiénes no pueden levantar las medidas dependerá del estado que guarden las condiciones de salud, específicamente sobre COVID-19 en ese momento, posiblemente habrá un intervalo de la semana previa al 17 de mayo y según como esté la transmisión el 17 de mayo se podrá decidir quién va a levantar por ejemplo si de aquí al 17 de mayo ay un municipio que hoy habíamos considerado que está sin transmisión pero empieza a tener transmisión y no se logra controlar pues no podrá levantar las medidas y pasará a color rojo en el mapa si por el contrario hoy tenemos un municipio identificado con transmisión pero se logra el control de la transmisión pasa a color verde y puede levantarla”.

Por cierto, que el funcionario confirmó que anteriormente tuvo una imprecisión sobre el manejo de cadáveres de COVID-19 y recalcó que los que no serán incinerados son los no reclamados o no reconocidos.

En esta conferencia, José Luis Alomía aseguró que ya se están aplicando las pruebas en los distintos reclusorios del país aunque dijo se inició este viernes con 52 muestras a los reclusos de nuevo ingreso y posteriormente se hará a quienes tengan síntomas y ya sean internos.