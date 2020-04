Mapa de contagios de coronavirus COVID-19 hoy 17 de abril

Las autoridades mexicanas reportaron el jueves 450 nuevos casos de coronavirus en el país, sumando en total 6,297 infectados de acuerdo con el registro más reciente de la Secretaría de Salud.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado y que llevaría a una recesión mundial, ha dejado 486 fallecidos por COVID-19 en la República.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios en el país podría ser ocho veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico.

Gobierno de AMLO ofrece empleo a médicos mayores de 60 años

El gobierno de México ofreció empleo a personal médico retirado de más de 60 años en hospitales que no atiendan a pacientes con coronavirus, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud, amenazado por el inminente auge de la epidemia, dijo el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario agregó que de tener éxito el llamado, el país podría contar con 20,000 médicos más cuando se presente el pico del brote, que en Ciudad de México y algunos municipios colindantes con la capital sería en torno al 10 de mayo.

"Estoy seguro de que va a tener éxito esta convocatoria. Ayer convocamos a médicos generales de todo el país y tuvo mucha respuesta la convocatoria", dijo López Obrador, después de aclarar que los candidatos debería estar sanos y no presentar ninguna enfermedad crónica que los pusiera en riesgo.

A las afueras de de la clínica 1 del IMSS en Tijuana se encuentran personas que presentan síntomas del virus esperando varias horas para ser atendidas / Cuartoscuro

Los intentos de las autoridades mexicanas de contratar más médicos en el país han provocado en los últimos días algunas aglomeraciones frente a las oficinas de contratación, vulnerando las restricciones de distanciamiento social impuestas por la Secretaría de Salud.

El Gobierno ha sido cuestionado por la falta de suministros de equipos de protección para los trabajadores hospitalarios, sobre todo a raíz de varios casos de focos del virus en al menos tres hospitales con decenas de trabajadores médicos infectados.