Batas no eran para médicos que atienden Covid-19: AMLO

Las batas que fueron devueltas por gobernadores panistas, no fueron las adquiridas al gobierno de China para atender el Coronavirus, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien consideró que los mandatarios estatales se precipitaron al afirmar que se compró equipo de baja calidad.

Durante su mañanera explicó que a través de un escrito se les avisó que esos insumos fueron resultado de un decomiso de la Secretaría de Hacienda y que no era destinado al personal médico y enfermeras que tienen contacto con personas contagiadas de Covid-19.

"Ese material se dice en el escrito que no deben de utilizarlo los médicos ni enfermeras, que fue algo que entregó el SAT para distribución pero se aclaró no es el equipo médico que viene de China o que se está comprando para los médicos, yo creo que se precipitaron, se precipitaron, es por la circunstancia... ya se está distribuyendo en todos lados pero ese equipo que se dio a conocer fue una confiscación si se puede llamar así que hizo el SAT aduana”.

Durante la mañanera el vocero de presidencia, Jesús Ramírez, mostró la carta enviada el 13 de abril por el coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, Alejandro Alipi.

“Por medio de la presente le hago saber que se han enviado a los establecimientos de salud de su digno cargo batas con las siguientes características, batas de 22 gramos, esas delgadas que se presentaron en la foto, estas batas deberán ser usadas exclusivamente por personal que no está en contacto con pacientes Covid, estas batas fueron transferidas por el Servicio de Administración Tributaria, procedentes de un decomiso así mismo se les ha enviado y se les seguirá enviando batas impermeables de polipropileno estás sí están destinadas para personal de salud que están en contacto con pacientes Covid... esta información se le hizo llegar a los gobernadores de tal manera que están informados de esta situación, si los secretarios de salud no informacion a los gobernadores es otra situación”.

Por cierto que en la conferencia de este jueves el Jefe del Ejecutivo Federal Aprovecho para llamar a los gobernadores del país, no solicitar créditos con el pretexto de solventar la crisis por Covid-19.

“Hacerle una recomendación respetuosa a los gobiernos estatales que no a la primera de cambio recurran a créditos y que se utilice como excusa o argumento la crisis del Coronavirus porque no hemos dejado de enviarle a los estados, sus participaciones entonces que antes de recurrir a un crédito que hagan un esfuerzo de austeridad republicana, que reduzcan los costos en el gobierno, que le cueste menos al pueblo mantener al gobierno”.

Por su parte el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aclaró que debido a la demanda y cierre de fronteras, se exploraron mercados para la compra de ventiladores encontrándose a un proveedor que ofrecía entregarlos 15 días después de la firma del contrato el pasado 40 de marzo.

Acusó a la Organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción de mal informar y marcar un precio menor al pactado con la administración y es que dijo el costo es distinto si la entrega es en meses después a lo que el gobierno pidió.

“El asunto es que se ha comparado con una solicitud con una cotización que se hizo a la misma productora, el problema es que lo que no se dice y la estuve revisando es que dice que este modelo cuesta seis mil dólares, uno que no estábamos comprando en 40 mil se estaba comprando en 29 mil es un sobre precio enorme pero la cotización que hicieron, lo que no se dice por parte no de Excelsior sino de esta organizaciones que le contestan que la entrega es a julio, sin certificación y ahí dice no tengo en inventario pero te lo voy conseguir y en julio te lo entrego pues claro si queremos simular que estamos comprando barato compro a julio”.

Detalló que la compra se hizo a la empresa china Aeonmed pero que a las 12 de la noche del miércoles, al no cumplir esta con el contrato, se puede cancelar o mantener con una penalización a la empresa considerando el número que puede entregar, eso sí enfatizó, no se le ha dado un peso y se mantendrá la urgencia de conseguir ventiladores.