Médico pone puesto de botanas tras ser rechazado en convocatoria del IMSS

Alfredo Ortiz es un médico cirujano egresado de la UAM que quería participar en la convocatoria que lanzó el IMSS para la atención de pacientes de covid-19 quien acudió a la convocatoria del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero fue rechazado y tuvo que ingeniarse una actividad para seguir generando ingresos.

Este médico decidió seguir adelante, poniendo un puesto en el que vende botanas. Alfredo Ortiz cuenta con un consultorio particular y una farmacia, los cuales se encuentran ubicados en la colonia José López Portillo, en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo sus ventas y atención se han ido a la baja por lo que tiene buscar la forma de hacer ingresos.

> TE PUEDE INTERESAR: Aislamiento social hasta el 30 de mayo: López Gatell

En su consultorio el medico cobra 40 pesos por consulta y debido a la emergencia sanitaria por coronavirus la cantidad de pacientes ha reducido: "La verdad es que ahorita no solo yo, todos los negocios no tienen gente y nosotros no somos la excepción", expreso el médico.

Desde el pasado lunes que se abrió la convocatoria, cientos de médicos, enfermeras, laboratoristas, radiólogos e incluso personal de limpieza se formaron afuera de las oficinas de la sección 33 del IMSS con la esperanza de poder ocupar un puesto.

El doctor tiene un consultorio particular y una farmacia en la colonia José López Portillo / Redes sociales

> TE RECOMENDAMOS: Afiliados al IMSS e ISSSTE podrán atenderse gratis en hospitales privados

Originalmente es provisional por 6 meses, agregó que: "Es claro que nos encantaría una plaza fija, es ya el trabajo seguro, el sueldo seguro, pero prácticamente ya no tenemos que buscar a los pacientes, como es mi caso, ya los pacientes están fijos, las prestaciones son fijas", señaló Alfredo.

Por su parte, la Secretaria General de la Sección 33 del Sindicato del IMSS, Guadalupe Camarillo Martínez, es quien se encarga de realizar las entrevistas y recibir los documentos de los aspirantes. Además, expresó que la convocatoria rebaso las expectativas, y que las plazas fueron ocupadas en tan solo dos días.

Alfredo Ortiz Camacho, médico cirujano egresado de la UAM, acudió a la convocatoria del #IMSS para sustituir a personal durante la #cuarentena por #coronavirus, y al ser rechazado, puso un puesto de botanas en #Iztapalapa y cobra 40 pesos por consulta. #COVID19 #Desempleo #CDMX| pic.twitter.com/X91pBIMXWU — Carlos Quiñones (@sabio28) April 16, 2020

> TAMBIÉN PUEDES LEER: Se alistan IMSS e ISSSTE para fase tres de Covid-19

Al enterarse de que las plazas estaban cubiertas, el medico Alfredo Ortiz regresó a su consultorio y con ayuda de su esposa instalaron un puesto de chicharrones y esquimos, que les ha sido de mucha ayuda para poder pagar la renta. el médico Alfredo Ortiz se ha quitado la bata y le ha entrado a despachar chicharrones y esquimos en Iztapalapa.