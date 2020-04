La UIF investiga a Luis Enrique Miranda: Santiago Nieto

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, advirtió que sigue la firme la investigación en contra de Luis Enrique Miranda, actual diputado federal del PRI y titular de la Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante una conversación virtual con diputados federales del Partido del Trabajo, encabezados por su coordinador Reginaldo Sandoval, el funcionario de la Secretaria de Hacienda habló sobre las investigaciones por casos de corrupción contra servidores públicos de alto nivel de la pasada administración.

Nieto Castillo, no se refirió si hay alguna investigación contra el ex presidente Peña Nieto, pero dijo que continúan las investigaciones contra varios funcionarios entre ellos, Luis Enrique a Miranda, quien fue un personaje cercano a Peña Nieto, de hecho es compadre del exmandatario , aunque no especificó cuáles son los delitos por los que se le indaga.

“Respecto al caso de administración anterior, se han presentado denuncias contra Rosario Robles, Ruiz Esparza, Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda. Y ahí el Presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, no se persigue a nadie, pero si alguien apareciera en alguna investigación, lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra y eso implica la presentación de las denuncias, y en su caso el congelamiento de cuentas si hubiera indicadores de lavado de dinero”.

Luis Enrique Miranda Nava fue secretario general de gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador de la entidad.

Luego, ocupó el cargo de subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación desde el comienzo del sexenio pasado. Posteriormente fue designado secretario de Desarrollo Social durante el sexenio anterior.