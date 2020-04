Aislamiento social hasta el 30 de mayo: López Gatell

Técnicamente no estamos en fase III de forma generalizada, aunque hay regiones en las que sí podrían estar en esta situación; así lo señaló esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, luego de dar a conocer las gráficas de la situación de contagio en el país.

Aseguró que se ha tenido éxito a las medidas que México implementó, pocos países lo han logrado y nos lleva a una segunda noticia que es importante en la enorme mayoría del territorio nacional se tienen municipios sin casos, la zona metropolitana en donde existe la mayor cantidad de transmisión.

Detalló que en Tijuana y Mexicali es donde existe la mayor transmisión, también Guadalajara y Monterrey, Puebla de los Ángeles y el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, esta segunda observación permite predecir el comportamiento en forma general y tomar medidas intensas donde se necesita y no intensas donde no se necesita, no hay fases generales para el país.

El subsecretario aseguró que es irremediable llegar a la Fase Tres pero aun no se llega de forma generalizada; aunque hay zonas que se debe llevar un tratamiento como si fuera fase tres.

Se tiene la proyección del fin del contagio para el 25 de junio pero por el momento se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado.

De esta manera, el gobierno federal apostó por extender la sana distancia hasta el 30 de mayo; para asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de medidas sanitarias que implican la responsabilidad de los miembros de la sociedad.